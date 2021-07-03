"Была фигуранткой газового дела": депутат-беглец Онищенко сообщил о смерти матери
3 июля 2021 , 23:18Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Онищенко
Депутат-беглец Александр Онищенко сообщил о смерти матери, которая была фигуранткой его "газового дела".
Соответствующий пост Александр Онищенко обнародовал 3 июля. Он написал, что "потерял близкого человека".
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У Онищенко умерла мать
Я потерял ближайшего мне человека. Умерла моя мама. Пусть душа упокоится с миром,
– написал Онищенко.
Кстати, "Укринформ" сообщает, что мать Онищенко также была фигуранткой его газовых схем. Инесса Кадырова была объявлена в розыск в августе 2016 года и задержана в июле 2019 года.
Стоит отметить, что в газовых махинациях подозревают еще 20 человек.
Дело Онищенко: что известно
- В Украине Александра Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам в 2013 – 2016 годах.
- В 2016 году Рада лишила его депутатского иммунитета и дала согласие на арест, но он уже уехал из Украины.
- В ноябре 2019 года директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Онищенко должны вернуть в Украину из Испании, где он проиграл все суды по обжалованию экстрадиции.
- По решению немецкого суда, он ожидал решения об экстрадиции в Украину.
- В 2019 году подозреваемого задержали в немецком городе Аахен и поместили в следственный изолятор. Берлин отказался экстрадировать подозреваемого.
- В июне 2020 года стало известно, что Онищенко вышел из изолятора в Германии и поехал отдыхать в Италию. Тогда в САП сообщали, что место пребывания нардепа проверяют.