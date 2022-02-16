Депутат-"единоросс" насмерть сбил бабушку в оккупированном Симферополе и скрылся с места ДТП

В оккупированном Крыму депутат от путинской партии "Единая Россия" сбил пенсионерку. Бабушке не удалось выжить, она погибла уже в больнице.

Женщину нашли без сознания на улице Ленина в Симферополе вечером 14 февраля. Сколько времени она пролежала на дороге – неизвестно.

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Состояние пострадавшей было критическим, но все же 73-летняя пенсионерка смогла на какое-то время прийти в сознание и сообщить, что ее сбил неизвестный автомобиль. Позже она умерла в больнице.

По камерам полиция вычислила машину, сбившую бабушку. Это оказалась BMW, принадлежащая "единороссу", заслуженному работнику органов государственной власти Игорю Викторовичу Буданову.

Депутат скрылся с места ДТП и пытался скрыть следы преступления

После ДТП предусмотрительный российский чиновник внимательно осмотрел и помыл машину, чтобы скрыть все следы аварии, но это ему не помогло.

Буданова задержали и он во всем признался, однако позже отказался давать показания, назвав другое место работы и сообщив другую дату рождения.

Другие ДТП в оккупированном Крыму

Крупная авария 14 января произошла на трассе вблизи Севастополя. Не разминулись 13 автомобилей, пострадали три человека.

31 января в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма в массовое ДТП попали сразу 15 автомобилей. Всего одна за другой произошли 5 аварий.

Полный текст публикации из телеграм-канала Baza:

В Крыму депутат "Единой России" насмерть сбил бабушку на своей BMW и скрылся с места ДТП.

Женщину нашли без сознания на улице Ленина в Симферополе вечером 14 февраля. Состояние пострадавшей было критическим, но все же 73-летняя пенсионерка смогла на время прийти в сознание и сообщить, что ее сбил неизвестный автомобиль. Позже она умерла в больнице.

Полиция вычислила машину, которая сбила бабушку. Это оказалась BMW, принадлежащая Игорю Викторовичу Буданову. После ДТП предусмотрительный чиновник внимательно осмотрел и помыл машину, чтобы скрыть все следы аварии, но это ему не помогло. Буданова задержали и он во всем признался, однако позже отказался давать показания, назвав другое место работы и сообщив другую дату рождения.