Депутат Госдумы предложил убить главу МИД Германии высокоточным оружием
Депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев предложил убить главу МИД Германии Анналену Бербок "высокоточным российским оружием".
Призыв к теракту он совершил открыто – в эфире российского пропагандистского канала. Теперь же позорное видео распространяют российские СМИ и паблики. Вероятно, полагают, что это очень круто.
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"То ли Анна, то ли Лена, ходит там по Харькову. Мы что, не знаем, где она ходит? Она что там делает? У нас что, нет высокоточного оружия?", - задал депутат риторический вопрос.
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Да, конечно, очень круто угрожать на международном уровне. Россия – страна-террорист, неудивительно. Что-то не так, как того хочет имперский режим – убрать.
России сложно принимать поражение и видеть мощную поддержку мировых лидеров, а потому и такие позорные заявления. Авторитета у России нет уже давно, как и достоинства.
Анналена Бербок посещала Харьков
- Отметим, что глава МИД Германии Анналена Бербок 10 января была с визитом в Харькове. Бербок стала первой представительницей немецкого правительства, посетившей город с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Она заявила, что народ Украины может рассчитывать на солидарность и поддержку Германии.
- Анналена Бербок является одной из наиболее настроенных в поддержку Украины в федеральном правительстве Германии, а также не раз посещала украинскую территорию с начала полномасштабной войны. Она неоднократно выступала за предоставление Киеву необходимого вооружения и резко критиковала Россию и Владимира Путина.
- Недавно она критически высказалась о так называемом "рождественском перемирии", которое предлагала Россия.