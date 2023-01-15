Депутат Госдумы предложил убить главу МИД Германии высокоточным оружием

Депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев предложил убить главу МИД Германии Анналену Бербок "высокоточным российским оружием".

Призыв к теракту он совершил открыто – в эфире российского пропагандистского канала. Теперь же позорное видео распространяют российские СМИ и паблики. Вероятно, полагают, что это очень круто.

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"То ли Анна, то ли Лена, ходит там по Харькову. Мы что, не знаем, где она ходит? Она что там делает? У нас что, нет высокоточного оружия?", - задал депутат риторический вопрос.

Российский депутат призвал убить главу МИД Германии: видео

Да, конечно, очень круто угрожать на международном уровне. Россия – страна-террорист, неудивительно. Что-то не так, как того хочет имперский режим – убрать.

России сложно принимать поражение и видеть мощную поддержку мировых лидеров, а потому и такие позорные заявления. Авторитета у России нет уже давно, как и достоинства.

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