Заклик до теракту він зробив відкрито – в ефірі російського пропагандистського каналу. А тепер ганебне відео поширюють російські ЗМІ та пабліки. Ймовірно, вважають, що це дуже круто.

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"Чи то Анна, чи то Лена, ходить там по Харкову. Ми що, не знаємо, де вона ходить? Вона що там робить? У нас що, немає високоточної зброї?", – поставив депутат риторичне питання.

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Так, звісно, дуже круто погрожувати на міжнародному рівні. Росія – країна-терорист, не дивно. Щось не так, як того хоче імперський режим – прибрати.

Росії складно приймати поразку і бачити потужну підтримку світових лідерів, а тому й такі ганебні заяви. Авторитету в Росії немає уже давно, як і гідності.

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