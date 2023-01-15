Заклик до теракту він зробив відкрито – в ефірі російського пропагандистського каналу. А тепер ганебне відео поширюють російські ЗМІ та пабліки. Ймовірно, вважають, що це дуже круто.
Увага "Заряжаем по полной": в Росії цинічно зловтішаються над ударом по багатоповерхівці в Дніпрі
"Чи то Анна, чи то Лена, ходить там по Харкову. Ми що, не знаємо, де вона ходить? Вона що там робить? У нас що, немає високоточної зброї?", – поставив депутат риторичне питання.
Російський депутат закликав вбити главу МЗС Німеччини: відео
Так, звісно, дуже круто погрожувати на міжнародному рівні. Росія – країна-терорист, не дивно. Щось не так, як того хоче імперський режим – прибрати.
Росії складно приймати поразку і бачити потужну підтримку світових лідерів, а тому й такі ганебні заяви. Авторитету в Росії немає уже давно, як і гідності.
Анналена Бербок відвідувала Харків
- Зазначимо, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 10 січня була з візитом у Харкові. Бербок стала першою представницею німецькою уряду, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Вона вкотре заявила, що народ України може розраховувати на солідарність та підтримку Німеччини.
- Анналена Бербок є однією з найбільш налаштованих на підтримку України у федеральному уряді Німеччини, а також не раз відвідувала українську територію з початку повномасштабної війни. Вона неодноразово виступала за надання Києву необхідного озброєння та різко критикувала Росію й Владіміра Путіна.
- Нещодавно вона критично висловилася про так зване "різдвяне перемир'я", яке пропонувала Росія.