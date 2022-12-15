Депутат Госдумы зашкварился комментарием о легализации однополых браков в США

В среду, 14 декабря, президент США Джо Байден подписал закон о новой федеральной защите однополых и межрасовых пар. В России уже отреагировали на данную новость.

В частности, своим мнением решил поделиться спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Об этом пишет 24 канал.

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В то время, когда весь цивилизованный мир обеспокоен вопросом прав ЛГБТ-людей, в России продолжают транслировать свое. Володин заявил, что США превратилось в "империю стыда", также подчеркнул, что в этой стране понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует.

Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США. Вся их пропаганда, а также создание дополнительных условий направлены на поддержание однополых браков,

– заявил российский политик.

Как уверяет Володин, в последние 7 лет количество однополых браков в США увеличилось почти в 2,5 раза, а операций по изменению пола за 10 лет увеличилось в 50 раз.

По его словам, "путь выбрана Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации".

Русские же подевались своим мнением по поводу сообщения Володина. Часть пользователей отметила, что российские политики в основном заняты происходящим за границей и не уделяют должного внимания жизни в России.

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