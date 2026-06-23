Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
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Как депутат присваивал спецтехнику?
По данным следствия, технику присваивал директор строительной фирмы, являющийся депутатом Богодуховского районного совета. Его компания выполняла реконструкцию очистных сооружений в городе Валки.
Фирме перечислили более 14,5 миллиона гривен за выполненные заказы. Компания закупила дорогостоящее оборудование: биодиски, насосы, дозирующие станции и шнековые решетки.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В начале войны депутат под предлогом угрозы обстрелов организовал "эвакуацию" оборудования в западные регионы. Стороны заключили договор хранения, однако технику вывезли и разместили на территории домовладения его родственницы в Богодуховском районе.
В 2024 году, когда коммунальное предприятие начало требовать возврата имущества, он заявил, что оборудование якобы "уничтожено в результате вооруженной агрессии России".
Депутату сообщили о подозрении в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой лиц.
Масштабное хищение БПЛА из "Армии дронов": что известно
Правоохранители раскрыли масштабную схему присвоения беспилотников, переданных военным в рамках государственного проекта "Армия дронов". По данным следствия, организатором схемы является командир подразделения ВСУ, действовавший совместно с гражданскими сообщниками.
По версии следствия, схема действовала с ноября 2024 года по март 2026 года. Военнослужащий организовал систематическое незаконное списание беспилотных авиационных комплексов, которые числились на учете воинских частей и использовались на линии боевого столкновения.
Согласно материалам, беспилотники списывали с учета под видом потери или уничтожения. После этого их передавали гражданским лицам, которые продавали технику через специализированные интернет-платформы.