Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Як депутат привласнював спецтехніку?

За даними слідства, техніку привласнював директор будівельної фірми, який є депутатом Богодухівської районної ради. Його компанія виконувала реконструкцію очисних споруд у місті Валки.

Фірмі перерахували понад 14,5 мільйона гривень за виконані замовлення. Компанія закупила дороге обладнання: біодиски, насоси, дозувальні станції та шнекові ґрати.

На початку війни депутат під приводом загрози обстрілів організував "евакуацію" обладнання до західних регіонів. Сторони уклали договір зберігання, однак техніку вивезли й розмістили на території домоволодіння його родички в Богодухівському районі.

У 2024 році, коли комунальне підприємство почало вимагати повернути майно, він заявив, що обладнання нібито "знищене внаслідок збройної агресії Росії".

Депутату повідомили про підозру у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, яке було вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб.

Масштабне розкрадання БпЛА з "Армії дронів": що відомо

Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення безпілотників, переданих військовим у межах державного проєкту "Армія дронів". За даними слідства, організатором схеми є командир підрозділу ЗСУ, який діяв разом із цивільними спільниками.

За версією слідства, схема діяла з листопада 2024 року по березень 2026 року. Військовослужбовець організував системне незаконне списання безпілотних авіаційних комплексів, які перебували на обліку військових частин і використовувалися на лінії бойового зіткнення.