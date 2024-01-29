В Латвии евродепутат по меньшей мере 20 лет работала на ФСБ, – The Insider

Российская Федеральная служба безопасности завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок. Расследователи утверждают, что она сотрудничала с ними, по меньшей мере, с 2004 года.

ФСБ России завербовала Татьяну Жданок, представляющую партию "Русский союз Латвии". Об этом говорится в расследовании Re: Baltica The Insider Delfi.ee и Expressen.

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Жданок работала с ФСБ

Расследователи заявили, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ по меньшей мере с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий. С 2005 года она переписывалась со своим куратором – сотрудником управления ФСБ Санкт-Петербурга Дмитрием Гладеем.

К одному из таких писем депутат добавила 2 файла. В частности, проект повестки дня конференции в Таллинне и Нарве, которую спонсировали два парламентских блока – фракция "Зеленых" Европейского парламента и Европейский свободный альянс, а также проект пресс-релиза о конференции.

Помимо этого Служба внутренней безопасности Эстонии ("Капо") в своем публичном отчете заявила, что Европейский российский альянс, членом которого является Жданок, это прикрытие ФСБ, создание которого было "подготовлено в Санкт-Петербурге и представлено как триумф в докладе непосредственно директору ФСБ".

Из писем можно заключить, что Жданок довольно регулярно встречалась с Гладеем в Европе и в Москве, хотя цель и характер их личных разговоров никогда не упоминались в переписке.

Гладей продолжал работать с ней до 2013 года. Впоследствии он виртуально познакомил ее с Сергеем Красиным, которому она начала напрямую присылать агентурные отчеты.

Сама Татьяна Жданок отрицает сотрудничество с ФСБ. Она также заявила, что взлом электронных писем является незаконным.

Что известно о деятельности нардепа

Жданок запустила в Латвии радиопередачу под названием "Час русской школы" в которой предупреждала живущих в стране россиян о "возможных проблемах, связанных с отправкой детей из российских семей в латышские (языковые) школы". Она также говорила, что готовит предстоящую выставку в Европейском парламенте под названием "Россияне Латвии", чтобы представить этнических россиян истинно коренным населением Латвии.

9 апреля 2010 года она направила Гладею проект плана по продвижению празднования в Латвии российского дня Победы. Это предложение содержало просьбу о выделении 6 тысяч долларов в дополнение к финансированию, которое Жданок должна была получить как официальный организатор как депутат Европарламента.

Деньги предназначались для разных целей. В частности, для покупки георгиевских лент и создания документального фильма о поездках латвийских ветеранов в Австрию и Бельгию для участия в праздновании 65-й годовщины освобождения Вены от Третьего рейха.

Кроме этого она организовала общественные слушания в Европарламенте, посвященные отношению эстонских властей к бурным протестам в Таллинне после переноса памятника советскому солдату.