Слова клоунов не имеют ценности, – депутат из Молдовы о "присоединении" Приднестровья к россии

Так называемая Приднестровская Молдавская Республика намерена добиваться независимости и присоединиться к россии. Об этом заявил глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев.

Пока украинская армия и украинский народ героически сопротивляются российской агрессии, все слова кремлевских клоунов не имеют никакой ценности. Так, 24 каналу прокомментировал "присоединение" депутат парламента Молдовы Оазу Нантой.

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Он отметил, что российские шовинисты в москве устраивают приятные для себя спектакли и для этого приобщают послушных марионеток из так называемого Приднестровья. Которые с самого начала были агентами ФСБ под прикрытием и исполняли обязанности так называемых министров иностранных дел этого региона.

Декларации Игнатьева не имеют никакой цены пока Украина героически сопротивляется российской агрессии,

– акцентировал Оазу Нантой.

Он отметил, что Игнатьева вызвали в москву, где он читал по бумажке все то, что ему приказали.

Смотрите комментарий депутата парламента Молдовы:

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