Депутат из Швеции поразила историей, почему решила присоединиться к ВСУ

Шведская парламентарий решила поехать воевать в Украину еще в начале полномасштабного вторжения. Женщина присоединилась к шведскому взводу и получила полную поддержку мужа.

Каролин Нурденгрип рассказала 24 Каналу, что активно отстаивала поставки оружия в Украину, и даже разоблачила обман тогдашнего министра иностранных дел.

Как шведский депутат вступилась за Украину накануне вторжения России?

Как член Комитета обороны Риксдага Каролин участвовала в ключевых обсуждениях накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

Тогда происходили постоянные совещания с разведкой относительно возможного нападения России и действий Швеции в случае войны, в частности по поставкам оружия Украине.

Не скажу, что мы паниковали, но реагировали слишком медленно. Глава МИД Анн Линде неоднократно заявляла в медиа, что мы не можем поставлять оружие, потому что это противоречит законодательству, которое невозможно быстро изменить,

– отметила Нурденгрип.

Каролин знала, что министр говорила неправду, и поэтому организовала проверку, которая повлияла на дальнейшее решение правительства.

"Я до сих пор не знаю, почему она так сказала. Но после проверки я победила. Это был первый раз, когда я действительно вступилась за Украину", – подчеркнула экс-депутат.

После начала полномасштабного вторжения встречи стали более интенсивными. Через два дня посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк выступил перед Министерством иностранных дел, где рассказал о ситуации в Украине, пострадавших регионах и последствиях войны.

"В тот момент, сидя в деловом костюме и на каблуках, осознала, что я же подготовленный солдат. Почему я здесь, если могу приносить реальную пользу? Так все и началось", – рассказала Каролин.

Какой была реакция мужа относительно ее решения воевать в Украине?

Женщине понадобилось несколько дней, прежде чем она поняла, что надо искать посольство Украины в Швеции и бригаду. В анкете она указала вымышленное имя. Через несколько дней ей позвонили.

Это был шведский взвод. Поскольку шведы не говорят на украинском, а многие украинцы не понимают английский, языковой барьер был очевидной проблемой.

"Я зарегистрировалась под именем Алекс. После разговора о моем опыте командир сказал, что я могу ехать с ними, но переспросил о моем поле. Я ответила, что я член парламента. Он заверил, что это не проблема", – рассказала Нурденгрип.

Позже в момент когда депутат председательствовала на партийной конференции ей позвонили и сообщили, что выезд через два дня.

Она сообщила коллегам об отъезде, а потом поняла, что забыла сказать мужу, который находился в командировке в Польше.

Когда я сказала мужу, что еду воевать в Украину, то ожидала негативной реакции. Вместо этого он спокойно ответил: "странно, что ты еще не поехала". Он подчеркнул, чтобы я не ждала, что будет легко, потому что война – это беспорядок и грязь,

– сказала Нурденгрип.

