О роли украинской баллистики и условиях, при которых она может стать весомым инструментом, в эфире 24 Канала рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он объяснил, от чего зависит реальное влияние таких ракет на боевые действия.

Может ли украинская баллистика изменить ситуацию на фронте?

Использование баллистических ракет само по себе не означает автоматический перелом в войне. Даже удары по российскому тылу не гарантируют быстрых изменений на линии боевого соприкосновения, в частности во время штурмов укрепленных районов. Влияние таких средств является скорее опосредованным и зависит от более широкого набора факторов.

Прямо сказать, что штурм Покровска или другого укрепрайона изменится из-за применения этих ракет, было бы неправильно,

– объяснил Шарп.

В то же время потенциал у баллистики значительно выше, чем у точечных ударов другими средствами. Ракеты с мощной боевой частью и высокой точностью, способны прорывать российскую ПВО, могут нанести серьезный ущерб военной инфраструктуре в глубине территории. Именно это свойство делает их инструментом стратегического, а не тактического воздействия.

Такие ракеты могли бы дать Украине очень и очень много,

– подытожил военный обозреватель.

Однако ключевым остается не сам факт наличия баллистики, а условия ее применения. Без достаточного количества ракет и регулярного использования их эффект ограничивается отдельными эпизодами, а не системным давлением на возможности противника.

Сколько ракет нужно для реального эффекта?

Влияние баллистики определяет не только дальность, а прежде всего точность и массовость применения. Если ракеты способны поражать цели с погрешностью до нескольких десятков метров и регулярно преодолевать российскую ПВО, тогда появляется возможность системно бить по военному производству и арсеналам в глубине территории. Именно так формируется отложенный, но ощутимый эффект для фронта.

Если таких ракет немало и они точные, можно очень серьезно влиять на российскую военную промышленность в пределах радиуса поражения,

– объяснил он.

Для этого нужны не единичные пуски, а сотни ракет в серийном применении. Только тогда снижение производства боеприпасов и потери складов начинают измеряться процентами, что непосредственно сказывается на возможностях атаковать. При таких условиях темпы наступления падают, а потери уменьшаются не сразу, но стабильно.

Медийный эффект отличается от реального воздействия

Отдельные удары баллистикой привлекают внимание и создают громкий информационный эффект, но сами по себе не меняют ход войны. Без регулярного и массового применения такие пуски остаются единичными событиями, которые лишь временно отвлекают ресурсы противника. Именно поэтому решающим является не факт применения, а его масштаб.

Если ракеты используются в количестве нескольких единиц, максимум – это медийные события и шпилечные уколы,

– объяснил Шарп.

Реальное влияние появляется только тогда, когда удары становятся системными и заставляют противника терять производственные возможности. В таком случае падает обеспечение боеприпасами, ослабевают атакующие действия, а темпы продвижения замедляются. Именно это и является той целью, ради которой баллистика может превратиться из символа в инструмент войны.

Что известно об украинской баллистике?