Момент падения мужчины зафиксируй камеры одного из телеканалов, ведущего прямую трансляцию. В настоящее время турецкий депутат находится в местной больнице.
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Сердечный приступ после выступления
У депутата турецкого парламента Хасана Битмеза произошло сердечное приступ после того, как он закончил выступление перед коллегами. В ходе речи политик выражал особое недовольство действиями Израиля в Секторе Газы, а также возмущался сотрудничеством Анкары с Иерусалимом. Он называл присутствующих "пособниками" и утверждал, будто на их руках гибели палестинцев.
Пусть вы будете спасены от мучений истории. Вы не сможете уйти от гнева Аллаха,
– отметил Битмез.
При попытке отойти от стики депутат потерял сознание, его доставили в больницу. По сообщениям СМИ, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Несколько коллег Битмеза по парламенту назвали произошедшее "гневом Аллаха".
Выступление Хамана Битмеза и его дальнейшее представление: смотрите видео
Турция и война на Ближнем Востоке
- Турецкого президента Реджепа Эрдогана возмущает позиция стран Запада о войне Израиля и ХАМАС. Во время недавнего выступления он обвинил их в "крестоносном империализме". В то же время пообещал обратиться в международные инстанции по поводу "геноцида в Секторе Газы".
- Ранее турецкий лидер обвинил Израиль в "военных преступлениях". А также – в "нарушениях прав человека" в Секторе Газа. Глава Турции считает, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху больше "не тот, с кем можно разговаривать". Мол, его "вычеркнули".
- Во время еще одного выступления Эрдоган приравнял жертв в Секторе Газа к погибшим в российско-украинской войне, назвав Израиль "оккупантом". Он объявил западный мир "главным виновником разворачивающейся в Газе резни".