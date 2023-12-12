Момент падения мужчины зафиксируй камеры одного из телеканалов, ведущего прямую трансляцию. В настоящее время турецкий депутат находится в местной больнице.

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Сердечный приступ после выступления

У депутата турецкого парламента Хасана Битмеза произошло сердечное приступ после того, как он закончил выступление перед коллегами. В ходе речи политик выражал особое недовольство действиями Израиля в Секторе Газы, а также возмущался сотрудничеством Анкары с Иерусалимом. Он называл присутствующих "пособниками" и утверждал, будто на их руках гибели палестинцев.

Пусть вы будете спасены от мучений истории. Вы не сможете уйти от гнева Аллаха,

– отметил Битмез.

При попытке отойти от стики депутат потерял сознание, его доставили в больницу. По сообщениям СМИ, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Несколько коллег Битмеза по парламенту назвали произошедшее "гневом Аллаха".

Выступление Хамана Битмеза и его дальнейшее представление: смотрите видео

Турция и война на Ближнем Востоке