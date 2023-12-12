Момент падіння чоловіка зафіксуй камери одного з телеканалів, що вів пряму трансляцію. Наразі турецький депутат перебуває у місцевій лікарні.
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Серцевий напад після виступу
У депутата турецького парламенту Хасана Бітмеза стався серцевий напад після того, як він закінчив виступ перед колегами. У ході промови політик виражав особливе невдоволення діями Ізраїлю в Секторі Гази, а також обурювався співпрацею Анкари з Єрусалимом. Він називав присутніх "пособниками" і стверджував, нібито на їх руках загибелі палестинців.
Нехай ви будете врятовані від мук історії. Ви не зможете втекти від гніву Аллаха,
– зазначив Бітмез.
Під час спроби відійти від стіки депутат знепритомнів, його доправили до лікарні. За повідомленнями ЗМІ, наразі він у важкому стані. Декілька колег Бітмеза по парламенту назвали те, що сталося "гнівом Аллаха".
Виступ Хамана Бітмеза та його подальше падання: дивіться відео
Туреччина та війна на Близькому Сході
- Турецького президента Реджепа Ердогана обурює позиція країн Заходу щодо війни Ізраїлю та ХАМАС. Під час нещодавнього виступу він звинуватив їх у "хрестоносному імперіалізмі". Водночас пообіцяв звернутися до міжнародних інстанцій щодо "геноциду у Секторі Гази".
- Раніше турецький лідер звинуватив Ізраїль у "воєнних злочинах". А також – у "порушеннях прав людини" в Секторі Гази. Очільник Туреччини вважає, що прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу більше "не той, з ким можна говорити". Мовляв, його "викреслили".
- Під час ще одного виступу Ердоган прирівняв жертв у Секторі Гази до загиблих у російсько-українській війні, назвавши Ізраїль "окупантом". Він оголосив західний світ "головним винуватцем різанини, що розгортається в Газі".