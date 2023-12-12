Момент падіння чоловіка зафіксуй камери одного з телеканалів, що вів пряму трансляцію. Наразі турецький депутат перебуває у місцевій лікарні.

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Серцевий напад після виступу

У депутата турецького парламенту Хасана Бітмеза стався серцевий напад після того, як він закінчив виступ перед колегами. У ході промови політик виражав особливе невдоволення діями Ізраїлю в Секторі Гази, а також обурювався співпрацею Анкари з Єрусалимом. Він називав присутніх "пособниками" і стверджував, нібито на їх руках загибелі палестинців.

Нехай ви будете врятовані від мук історії. Ви не зможете втекти від гніву Аллаха,

– зазначив Бітмез.

Під час спроби відійти від стіки депутат знепритомнів, його доправили до лікарні. За повідомленнями ЗМІ, наразі він у важкому стані. Декілька колег Бітмеза по парламенту назвали те, що сталося "гнівом Аллаха".

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