В Полтавской области задержали соратника Кивы, который наводил российские "Грады" на позиции ВСУ

Депутат Полтавского поселкового совета работал на Россию. Мужчина не только постил комментарии, которые потом подхватывали на российском ТВ, но и корректировал вражеские обстрелы.

Служба безопасности Украины задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области. Предателю, корректировавшему российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на Восточном фронте, уже избрали меру пресечения.

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Что известно о задержанном

Мужчина принадлежал к близкому окружению Ильи Кивы – экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ, который после начала полномасштабной российско-украинской войны сбежал в Россию и оттуда льет грязь на украинцев.

Как указывают в СБУ, до 24 февраля 2022 года задержанный не раз обращался к Киве "по решению бизнес-дел". Но это не главное.

Самое страшное другое: депутат сельсовета использовал знакомых, которые служили на Донецком направлении, чтобы получить информацию о расположении наших войск. Он общался с армейцами дистанционно, расспрашивая, где они дислоцируются и куда перемещаются.

Зачем депутату сельсовета информация о военных

Мужчина отмечал на электронных картах полученные данные и размещал их в фейсбуке. Его страницу активно читали российские спецслужбы.

В дальнейшем данные о базировании украинских военных использовали россияне: благодаря им они корректировали обстрелы наших позиций. Били по ВСУ из артиллерии, в том числе из "Градов".

А депутат тем временем постил комментарии, в которых дискредитировал командный состав подразделений ВСУ. Ими, как и картами, пользовались россияне: на телевидении государства-агрессора готовили фейковые сюжеты о российско-украинской войне с вбросами, которые предлагал чиновник.

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Как накажут предателя

Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины. Суд решил содержать мужчину под стражей без права внесения залога. Расследование продолжается, в целом депутат может сесть на срок до 8 лет.

Правоохранители проверяют, не сотрудничал ли депутат с Кивой уже после начала полномасштабной войны.

Детали от прокуратуры

Прокуроры добавляют: депутат совершил уголовное правонарушение против основ национальной безопасности Украины. В частности, в июле 2023 года на странице в соцсети "распространил информацию о расположении подразделения ВСУ с возможностью его идентификации на местности".

Эта информация не размещалась в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Министерством обороны Украины,

– отметили в прокуратуре.

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Наказание другим предателям из ОПЗЖ

Пока правосудие буксует, поскольку большинство членов бывшей ОПЗЖ с началом полномасштабной войны бежали за границу.