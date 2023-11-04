Депутат Одесского облсовета получил подозрение в хищении 6 миллионов гривен

В пятницу 3 ноября один из депутатов Одесской области получил подозрение. Правоохранители считают, что он нанес бюджету значительный ущерб.

Также в этот день правоохранители вручили подозрение народному депутату Александру Дубинскому. Его подозревают в незаконной переправке людей за границу. Депутат вносил "нужных лиц" в систему "Шлях" в качестве волонтеров.

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Что известно о ситуации

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении депутату Одесского областного совета.

По мнению правоохранителей, депутат злоупотреблял своим служебным положением и совершил служебный подлог. Из-за его действия у государства 6 миллионов гривен убытков.

Подробности преступления

В 2020-м поселковый председатель одной из территориальных общин Одесской области заключил соглашения на выполнение работ по обустройству уличного освещения. Эти договоры были заключены в обход тендерных процедур и вне конкурентного поля. Организовал сделку депутат Одесского областного совета.

Чтобы обойти электронную систему закупок, предмет закупки искусственно разделили на части. Так что и стоимость работ за каждую часть не превышала 1,5 миллиона гривен.

Кроме того, это дало возможность подрядчику включить в договорную цену светильники уличного освещения по ценам, умышленно завышенным более чем в 6 раз,

– отмечают в САП.

В дальнейшем депутат "организовывал подделку актов приемки выполненных строительных работ" – туда внесли ложные сведения о понесенных расходах и на счет его предприятия безосновательно перечислили 6 миллионов гривен.

Директор общества, подконтрольного депутату и бывший поселковый председатель также получили подозрения. Досудебное расследование продолжается.

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