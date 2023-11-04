Також у цей день правоохоронці вручили підозру народному депутатові Олександру Дубінському. Його підозрюють у незаконному переправленні людей за кордон. Депутат вносив "потрібних осіб" у систему "Шлях" як волонтерів.

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Що відомо про ситуацію

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру депутату Одеської обласної ради.

На думку правоохоронців, депутат зловживав своїм службовим становищем і скоїв службове підроблення. Через його дії держава має 6 мільйонів гривень збитків.

Подробиці злочину

2020 року селищний голова однієї з територіальних громад Одеської області уклав угоди на виконання робіт з облаштування вуличного освітлення. Ці договори було укладено в обхід тендерних процедур і поза конкурентним полем. Організував оборудку депутат Одеської обласної ради.

Щоб обійти електронну систему закупівель, предмет закупівлі штучно розділили на частини. Тож і вартість робіт за кожну частину не перевищувала 1,5 мільйона гривень.

Крім того, це дало можливість підряднику включити до договірної ціни світильників вуличного освітлення за цінами, умисно завищеними у понад 6 разів,

– зазначають у САП.

Надалі депутат "організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт" – туди внесли неправдиві відомості щодо понесених витрат і на рахунок його підприємства безпідставно перерахували 6 мільйонів гривень.

Директор товариства, підконтрольного депутату, та колишній селищний голова також отримали підозри. Досудове розслідування триває.

У Києві вручили підозру топчиновнику

Заступника голови КМДА Петра Оленича підозрюють у незаконній забудові парка "Нивки". Сам Оленич говорить, що Департамент земельних ресурсів діяв відповідно до законодавства.