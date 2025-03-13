Готовятся еще с ночи: что все чаще становится целью россиян на Запорожье

Российские оккупанты продолжают интенсивно обстреливать Запорожскую область. К примеру, за 11 марта там зафиксировали 267 обстрелов за сутки. Они пробуют бить по всему, до чего могут дотянуться.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук, отметив, что Силы обороны Украины сдерживают врага в Запорожской области. Оккупанты отвечают массированными обстрелами из артиллерии, дронами и т.п.

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Какова ситуация в Запорожской области

Как отметил Кирильчук, главная задача оккупантов – кошмарить население, чтобы посеять панику. Для этого они буквально обстреливают все, до чего только могут дотянуться.

Прифронтовые населенные пункты вроде Орехова и Гуляйполя страдают от обстрелов буквально каждый день. Также оккупанты теперь обстреливают общины Запорожского района, которые расположены буквально в 10-15 километрах от города. Они почти ежедневно пытаются туда залетать на FPV-дронах.

Буквально вчера я проезжал по Кушугуму. Где-то тогда же оккупанты ударили тремя дронами по общине. Это было посреди дня – 11-12 часов. Очевидно, россияне ночью подходят максимально близко к точкам отработки. Выбирают нужный горизонт. И за несколько часов запускают дроны, чтобы ударить хотя бы что-то. Большое счастье, что они не попали. Наверное, пытались попасть по заправке,

– рассказал Кирильчук.

Напомним, недавно россияне ударили по волонтерскому центру "Паляниця" в Запорожье. Вражеский "Шахед" почти полностью уничтожил цех.