Нардеп насмерть сбил девушку: в сети появилось видео с места аварии

В Житомирской области народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку. В полиции подтвердили, что за рулем находился Андрей Николаенко.

Источники 24 Канала в правоохранительных органах подтвердили, что за рулем находился народный депутат Андрей Николаенко. Нардеп от "Слуги Народа" Александр Федиенко опубликовал видео с места аварии.

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Что известно о ДТП

В полиции сообщили, что ДТП произошло на трассе Киев-Чоп. Водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" двигался по направлению к Чопу в крайней левой полосе и во время движения сбил 18-летнюю девушку. К сожалению, она скончалась на месте от полученных травм.

Источники 24 Канала в полиции подтвердили, что за рулем авто находился 44-летний житель Киевской области, депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Тем временем в сети уже появилось видео с места аварии. На кадрах виден автомобиль нардепа и в нескольких метрах – накрыто тело погибшей.

Фото с места ДТП: видео Александра Федиенко

Правоохранители расследуют аварию

На место трагедии уже вызвали детективов Государственного бюро расследований, также уже работают следственно-оперативные группы полиции

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения. Для выяснения обстоятельств ДТП назначен ряд экспертиз.

По данным источников, предварительная правовая квалификация – часть 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Тем временем в Тернопольской области расследуют еще одно смертельное ДТП, участником которого является сын местного судьи.