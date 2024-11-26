"Крепкий орешник": российский депутат пришел в Думу в "ореховой" футболке с фото Путина

У России появилось новое средство террора - межконтинентальная ракета из системы "Орешник". Из-за этого усилился маразм у путинских прихвостней.

Один из них явился в Думу с "тематической" футболкой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Депутат Думы надел футболку с надписью "крепкий орешник"

Надеть "ореховый" наряд решил депутат Сергей Миронов.

Он напялил на себя футболку с надписью "крепкий орешник". Текст нанесен поверх фото диктатора Владимира Путина.

В таком виде кремлевский избранник появился на работу в среду, 26 ноября.

Присутствующие "оценили" его наряд. На вопрос, где он его приобрел, порекомендовали сказать, что "секрет".

Разговор россиян сопровождался смехом.

Правда, они, вероятно, до сих пор не поняли, что запуск с "Орешника" ударил по имиджу России. Украинские военные говорят, что усилила этот эффект еще и атака беспилотников на полигон Капустин Яр, откуда была выпущена ракета и который даже не был должным образом защищен.

И некоторые из окружения Путина не совсем поддерживает его рискованные идеи и агонии перед инаугурацией Трампа.

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