Один із них явився до Думи із "тематичною" футболкою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Депутат Думи одягнув футболку із надписом "крєпкий орєшнік"

Одягнути "горіховий" наряд вирішив депутат Сєргєй Міронов.

Він напнув на себе футболку із надписом "крєпкий орєшнік". Текст нанесено поверх фото диктатора Владіміра Путіна.

У такому вигляді кремлівський обранець з'явився на роботу у вівторок, 26 листопада.

Присутні "оцінили" його наряд. На питання, де він його придбав, порекомендували сказати, що "секрет".

Розмова росіян супроводжувалася сміхом.

Щоправда, вони, ймовірно, досі не зрозуміли, що запуск з "Орешника" вдарив по іміджу Росії. Українські військові кажуть, що підсилила цей ефект ще й атака безпілотників на полігон Капустин Яр, звідки було випущено ракету та який навіть не був належним чином захищений.

Та й дехто з оточення Путіна не зовсім підтримує його ризиковані ідеї та агонії перед інавгурацією Трампа.

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