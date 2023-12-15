Депутат Керецковской общины взорвал гранаты: показываем на карте, где расположено село
В селе Керецки Закарпатской области раздались взрывы. Один из депутатов взорвал несколько гранат во время заседания сельского совета.
В эту пятницу, 15 декабря, мужчина взорвал гранаты на Закарпатье. Это произошло на сессии Керецковского сельского совета.
Читайте также "Ноги, я не могу ходить": видео первых минут после взрыва гранат на Закарпатье 18+
Где расположено село Керецки
Село Керецки является центром Керецковской сельской общины. Оно расположено в Хустском районе Закарпатской области. Это село считается одним из старейших населенных пунктов Закарпатья, ведь первые архивные упоминания о нем датируются 1389 годом.
Населенный пункт расположен более чем в 47 километрах к востоку от города Мукачево. Село со всех сторон окружают горы. Через Керецки протекает река Боржава.
Где находится село Керецки / Карта Google
Что произошло в селе Керецки
- Этот населенный пункт недавно стал известен широкой аудитории из-за взрывов. На сессии в Керецковском сельском совете, где рассматривался вопрос о принятии бюджета на 2024 год, депутат взорвал по меньшей мере 3 гранаты.
- В ходе сессии шла трансляция. Поэтому нападение на депутатов попало на видео, как и первые минуты после взрывов.
- По предварительным данным, 26 человек пострадали, 6 из них находятся в тяжелом состоянии. Мужчина, который принес в помещение и бросил гранаты, тоже получил ранения.
- Как сообщили в СБУ, его действия квалифицировали как теракт. По предварительным данным от местных СМИ, гранаты мог швырнуть 54-летний депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин из села Кушница.
- У депутата мог быть конфликт с коллегами из-за денег. Предварительно некоторые депутаты выступали за выделение сельскому голове 50% надбавки и премии в размере 100% от оклада.