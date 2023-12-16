Депутат, взорвавший гранаты на Закарпатье, получил подозрение по статье о теракте

Депутат, взорвавший гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье, получил подозрение. В настоящее время подрывник находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей.

Депутату-подрывателю сообщили о подозрении в террористическом акте. Однако в СБУ отметили, что расследование продолжается.

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Депутату-подрывателю изберут меру пресечения

15 ноября депутат взорвал 3 боевые гранаты во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье. В настоящее время следователи СБУ квалифицируют его поступок как террористический акт, который привел к тяжелым последствиям.

Депутат находился в тяжелом состоянии, однако 16 декабря он пришел в себя. В больнице ему сообщили о подозрении в террористическом акте по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

В СБУ также отметили, что ранее стражи порядка провели обыски по месту жительства подозреваемого, где среди прочего обнаружили "предсмертную записку". Пока это вещественное доказательство и содержание этой записки изучают следователи. Правоохранители планируют выяснить все обстоятельства преступления, а также мотивы подрывателя.

Сам депутат-подрыватель находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей и правоохранителей. Впоследствии ему изберут меру пресечения.

Что предшествовало

Утром 15 декабря в Керецковском сельском совете во время заседания сессии депутат Сергей Батрин взорвал гранаты. Сейчас известно о 23 раненых.

По данным правоохранителей, 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет получили повреждения различной степени тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

Известно, что Батрин – гражданский и не связан с военным делом. Однако из-за инцидента в Закарпатской ОВА созвали Совет обороны. Необходимо выяснить, где мужчина достал боевые гранаты.

СМИ сообщают, что Батрин был оппозиционером по отношению к власти села Керецки. А на видео, которое распространяют в сети, слышно, что во время сессии 15 декабря он спорил по вопросам бюджета и критиковал принятие решения касаемо премии сельскому голове.

К слову, сельский голова села Керецки Михаил Мушка тоже получил ранения. В настоящее время он находится в больнице. После поступка Батрина местные СМИ напомнили, что Мушка в 2021 году получил подозрение во взяточничестве.

В СБУ подчеркнули, что согласно статье 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вину не докажут в законном порядке и установят обвинительным приговором суда.