Депутат от "Слуги народа" просит квартиры в Киеве для 8 помощников

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий обратился к мэрии Киева с просьбой выделить служебное жилье для своих помощников.

Помощников, которые нуждаются в квартирах в Киеве, у Торохтия 8. Соответствующее обращение обнародовали журналисты Bihus.info.

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Жилье нардеп просит в связи со "служебной необходимостью". Торохтий также отметил, что ранее его помощники жилье не получали.

Обращение Торохтия/ Фейсбук BIHUS.info

Отметим, на постоянной основе по трудовому договору Богдан Торохтий имеет пятерых помощников-консультантов, еще 15 – на общественных началах.

Кто такой Богдан Торохтий?

В Верховную Раду он попал под 105 номером в партийном списке. Живет в Кропивницком. Адвокат. Работает юрисконсультом в «Одесском зерновом терминале» – филиала "Государственной продовольственно-зерновой корпорация Украины".

Является учредителем и руководителем "Центра комплексной безопасности". В 2006 году баллотировался в Кропивницкий городской совет по списку партии "Пора".



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