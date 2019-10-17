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      Депутат от "Слуги народа" просит квартиры в Киеве для 8 помощников

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      Нардеп от Слуги народа попросил Кличко предоставить квартиры в Киеве для восьми помощников
      Нардеп от Слуги народа попросил Кличко предоставить квартиры в Киеве для восьми помощников / 24 канал

      Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий обратился к мэрии Киева с просьбой выделить служебное жилье для своих помощников.

      Помощников, которые нуждаются в квартирах в Киеве, у Торохтия 8. Соответствующее обращение обнародовали журналисты Bihus.info.

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      Жилье нардеп просит в связи со "служебной необходимостью". Торохтий также отметил, что ранее его помощники жилье не получали.

      Обращение Торохтия/ Фейсбук BIHUS.info

      Отметим, на постоянной основе по трудовому договору Богдан Торохтий имеет пятерых помощников-консультантов, еще 15 – на общественных началах.

      Кто такой Богдан Торохтий?

      В Верховную Раду он попал под 105 номером в партийном списке. Живет в Кропивницком. Адвокат. Работает юрисконсультом в «Одесском зерновом терминале» – филиала "Государственной продовольственно-зерновой корпорация Украины".

      Является учредителем и руководителем "Центра комплексной безопасности". В 2006 году баллотировался в Кропивницкий городской совет по списку партии "Пора".


      Еще несколько неоднозначных историй с помощниками "слуг народа":

      • Мажоритарщик от "Слуги народа" Алексей Мовчан взял себе в помощники танцовщицу и свадебного администратора. 24-летняя девушка работает у Мовчана по трудовому договору на постоянной основе.
      • Марина Никита, которая тоже является "слугой народа", взяла в помощники мужа и подругу-визажистку. Им будут платить около 17 тысяч гривен.
      • Помощницей известного ресторатора-ревизора Николая Тищенко стала 22-летняя модель. Она также работает по договору на постоянной основе.
      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Новости Киева
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