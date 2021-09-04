Депутата Полтавского горсовета взяли под стражу после обысков

В Полтаве суд избрал меру пресечения городскому депутату от фракции "За майбутнє" Евгению Диканю. Его подозревают в коррупции при выдаче разрешений на строительство.

Евгения Диканя отправили под арест на 2 месяца с правом внесения залога 681 тысячи гривен. Такое решение принял Октябрьский суд города Полтавы 4 сентября.

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Политик считает дело сфабрикованным

После оглашения решения суда, Евгений Дикань заявил, что дело против него сфабриковали политические оппоненты. По его словам, конкуренты хотят развалить коалицию в горсовете и сместить мэра города Александра Мамая.

Мне после последней сессии пришлось встречаться с нашими депутатами, и мне говорили, и рассказывали, что в любом случае меня закроют. Сейчас они это и делают. Полностью сфальсифицированное дело. Это все было заказано и сделано. Я знал об этом еще за 2 недели до того, как я уехал. Мне говорили, что я всем мешаю,

– заявил Дикань.

Сразу после завершения суда депутата городского совета из зала забрали медики скорой помощи.

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