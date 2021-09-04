Євгена Диканя відправили під арешт на 2 місяці з правом внесення застави 681 тисячі гривень. Таке рішення ухвалив Октябрський суд міста Полтави 4 вересня.

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Політик вважає справу сфабрикованою

Після оголошення рішення суду, Євген Дикань заявив, що справу проти нього сфабрикували політичні опоненти. За його словами, конкуренти хочуть розвалити коаліцію в міськраді та змістити мера міста Олександра Мамая.

Мені після сесії останньої довелося зустрічатися з нашими депутатами, і мені говорили, і переказували, що в будь-якому випадку мене закриють. Зараз вони це і роблять. Повністю сфальсифікована справа. Це все було замовлено та зроблено. Я знав про це ще за 2 тижні до того, як я від’їздив. Мені говорили, що я всім заважаю,

– заявив Дикань.

Одразу після завершення суду депутата міської ради з зали забрали медики швидкої допомоги.

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