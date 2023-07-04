Депутатам Львовского облсовета вручили повестки

4 июля 2023, 13:50
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Источник:

ZAXID.NET

4 июля депутатам Львовского облсовета вручили повестки. Их раздали перед началом сессионного заседания.

О вручении повесток сообщил депутат от "Свободы" Иосиф Сытник. По его словам, ему также предоставили соответствующий документ.

Обратите внимание В Тернопольской области вручили повестки председателю совета и депутатам

Депутатам Львовского облсовета вручили повестки

Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине!
– заявил Сытник.


Повестка Сытника / фото Иосифа Сытника

Как оказалось, повестки депутатам вручали работники ТЦК и СК при входе в сессионный зал. Председательствующий на заседании заместитель главы ЛОС Юрий Холод отметил, что повестки получили почти все присутствующие депутаты – 56 человек.

Другие подобные случаи

  • Напомним, что в Тернопольской области после сессии Подволочиского поселкового совета депутатам и председателю вручили повестки.
  • Также в Броварах Киевской области в исполкоме вручили повестку мэру города Игорю Сапожко, старостам Требухова и Княжичев и еще 6-м присутствующим на заседании мужчинам, среди которых и работники СМИ.
  • Позже городской глава заявил, что уже прибыл в военкомат и повторно прошел сверку учетных данных. Кроме того, Сапожко призвал всех не нарушать закон и в срок прибыть в ТЦК.

Автор: Софія Ропан