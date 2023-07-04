Депутатам Львовского облсовета вручили повестки
Источник:ZAXID.NET
4 июля депутатам Львовского облсовета вручили повестки. Их раздали перед началом сессионного заседания.
О вручении повесток сообщил депутат от "Свободы" Иосиф Сытник. По его словам, ему также предоставили соответствующий документ.
Обратите внимание В Тернопольской области вручили повестки председателю совета и депутатам
Депутатам Львовского облсовета вручили повестки
Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине!
– заявил Сытник.
Повестка Сытника / фото Иосифа Сытника
Как оказалось, повестки депутатам вручали работники ТЦК и СК при входе в сессионный зал. Председательствующий на заседании заместитель главы ЛОС Юрий Холод отметил, что повестки получили почти все присутствующие депутаты – 56 человек.
Другие подобные случаи
- Напомним, что в Тернопольской области после сессии Подволочиского поселкового совета депутатам и председателю вручили повестки.
- Также в Броварах Киевской области в исполкоме вручили повестку мэру города Игорю Сапожко, старостам Требухова и Княжичев и еще 6-м присутствующим на заседании мужчинам, среди которых и работники СМИ.
- Позже городской глава заявил, что уже прибыл в военкомат и повторно прошел сверку учетных данных. Кроме того, Сапожко призвал всех не нарушать закон и в срок прибыть в ТЦК.