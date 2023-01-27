В постановлении говорится о представителях местных властей, прокурорах, судьях и в целом всех государственных чиновниках на всех уровнях власти. Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что правительство приняло эту инициативу во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

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По каким причинам чиновники могут уехать за границу

Одной из причин на выдачу чиновнику разрешения для выезда за границу является случай, если он – одинокий отец ребенка в возрасте до 18 лет. В постановлении говорится, что это может произойти в исключительных случаях при наличии соответствующих документов. Покинуть Украину такие чиновники могут:

с целью посещения своего ребенка, который находится за пределами Украины,

для сопровождения ребенка для выезда за пределы Украины

Также чиновники могут выехать за границу для лечения. Однако для этого нужно собрать документы, подтверждающие, что это необходимо. Лечение за границей осуществляется при наличии:

документов, которые дают право на выезд из и въезд в Украину,

письмо Министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечини лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение.

Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства,

– говорится в постановлении.

Также чиновники могут уехать, если за границей умрет один из членов его семьи первой или второй степени родства.

Членами семьи первой степени родства считаются родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные.

К членам семьи второй степени родства относятся родные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также внуки.

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