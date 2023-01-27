У постанові мовиться про представників місцевої влади, прокурорів, суддів та загалом усіх державних посадовців на усіх рівнях влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд ухвалив цю ініціативу на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони.

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За яких причин посадовці можуть виїхати за кордон

Однією з причин на видачу посадовцеві дозволу для виїзду за кордон є випадок, якщо він є одиноким батьком дитини віком до 18 років. У постанові мовиться, що це може статися у виняткових випадках за наявності відповідних підтвердних документів. Залишити Україну такі чиновники можуть:

з метою відвідування своєї дитини, яка перебуває за межами України,

для супроводження дитини для виїзду за межі України

Також посадовці можуть виїхати за кордон для лікування. Проте для цього потрібно зібрати документи, котрі підтверджуватимуть, що це необхідно. Лікування за кордоном здійснюється за наявності:

документів, які дають право на виїзд з та в'їзд в Україну,

листа Міністра охорони здоров'я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування.

Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення,

– мовиться у постанові.

Також посадовці можуть виїхати, якщо за кордоном помре один із членів його сім'ї першого або другого ступеня споріднення.

Членами сім'ї першого ступеня споріднення вважаються батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема всиновлені.

До членів сім'ї другого ступеня споріднення відносяться рідні брати та сестри, бабусі та дідусі, а також онуки.

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