НАБУ и САП взялись за Королевскую: в чем подозревают нардепку

В Украине идет "внутренняя чистка". В пятницу, 17 февраля, украинские спецслужбы взялись за депутата запрещенной партии ОПЗЖ Наталью Королевскую.

НАБУ и САП сообщили ей о подозрении. Отмечают, что нардепка внесла ложные сведения в е-декларацию за 2020 год.

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Какое имущество не задекларировала Королевская

В спецслужбах отмечают, что действующая депутатка не указала:

два земельных участка в Обуховском районе общей площадью 0,829 гектара и стоимостью более 2,5 миллиона гривен.

жилой дом и земельный участок расположены в Московской области России стоимостью почти 1,8 миллиона гривен.

! Журналисты "Схем" в ноябре 2022 года обнаружили , что она владеет земельным участком и домом в Подмосковье, которые не указывала в имущественных декларациях 16 лет – с тех пор, как попала в Верховную Раду.

В общей сложности сумма незадекларированных объектов недвижимого имущества составляет более 4 миллионов гривен, что превышает 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Добавим, что официально в ведомстве фамилии нардепки не сообщают. В то же время, по источникам УП, речь идет о Королевской, которая сейчас проживает в ОАЭ.

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