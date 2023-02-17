НАБУ и САП взялись за Королевскую: в чем подозревают нардепку
Источник:САП
В Украине идет "внутренняя чистка". В пятницу, 17 февраля, украинские спецслужбы взялись за депутата запрещенной партии ОПЗЖ Наталью Королевскую.
НАБУ и САП сообщили ей о подозрении. Отмечают, что нардепка внесла ложные сведения в е-декларацию за 2020 год.
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Какое имущество не задекларировала Королевская
В спецслужбах отмечают, что действующая депутатка не указала:
- два земельных участка в Обуховском районе общей площадью 0,829 гектара и стоимостью более 2,5 миллиона гривен.
- жилой дом и земельный участок расположены в Московской области России стоимостью почти 1,8 миллиона гривен.
В общей сложности сумма незадекларированных объектов недвижимого имущества составляет более 4 миллионов гривен, что превышает 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Добавим, что официально в ведомстве фамилии нардепки не сообщают. В то же время, по источникам УП, речь идет о Королевской, которая сейчас проживает в ОАЭ.
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- Семья депутата ОПЗЖ решила отсидеть войну в Соединенных Арабских Эмиратах. Королевская с семьей сейчас проживает в Дубае в Address Beach Resort.
- По информации журналистов Украинской правды, 17 октября Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Источники издания утверждают, что тогда супруги приобрели недвижимости более чем на 10 миллионов долларов.
- Кроме того, в Дубае был замечен старший сын Королевской. Депутат Краматорского городского совета Ростислав Солод, вероятно, тоже решил отдохнуть от войны.
- В расследовании говорится, что Виктор Медведчук поручил именно Королевской остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы перехватить власть в свои руки.