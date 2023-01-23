Четырех нардепов от ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за российских паспортов, – СМИ
Источник:LB.ua
Верховная Рада Украины может досрочно лишить мандатов нескольких депутатов. Это касается нардепов от бывшей ОПЗЖ.
Депутатов могут лишить мандатов из-за российских паспортов. Об этом сообщили источники в парламенте.
К теме "Честно" назвал нардепов, которые против лишения мандатов избранников от ОПЗЖ: реакция политсил
Нардепов от ОПЗЖ досрочно лишат мандатов
В ближайшее время ожидаем нового Указа президента о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов,
– говорят в источнике.
Речь идет о таких депутатах:
- Александр Пономарев,
- Наталья Королевская,
- Юрий Солод,
- Олег Волошин.
После этого должны прекратить полномочия этих депутатов.
"Дальше – по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе", – добавил источник.
Офис генпрокурора мог открыть дело против всех депутатов ОПЗЖ
Недавно военный Юрий Гудименко рассказал, что против всех депутатов от запретной "Оппозиционной платформы – при жизни" могли возбудить уголовное дело. В Офисе генпрокурора пока не подтверждают.
Гудименко также обнародовал выписку из ЕРДР, где указано, что депутаты ОПЗЖ помогали России в проведении подрывной деятельности против Украины. Они выражают официальную позицию государства-агрессорки в условиях военного положения.