Четырех нардепов от ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за российских паспортов, – СМИ

Верховная Рада Украины может досрочно лишить мандатов нескольких депутатов. Это касается нардепов от бывшей ОПЗЖ.

Депутатов могут лишить мандатов из-за российских паспортов. Об этом сообщили источники в парламенте.

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Нардепов от ОПЗЖ досрочно лишат мандатов

В ближайшее время ожидаем нового Указа президента о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов,

– говорят в источнике.

Речь идет о таких депутатах:

Александр Пономарев,

Наталья Королевская,

Юрий Солод,

Олег Волошин.

После этого должны прекратить полномочия этих депутатов.

"Дальше – по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе", – добавил источник.

Офис генпрокурора мог открыть дело против всех депутатов ОПЗЖ

Недавно военный Юрий Гудименко рассказал, что против всех депутатов от запретной "Оппозиционной платформы – при жизни" могли возбудить уголовное дело. В Офисе генпрокурора пока не подтверждают.

Гудименко также обнародовал выписку из ЕРДР, где указано, что депутаты ОПЗЖ помогали России в проведении подрывной деятельности против Украины. Они выражают официальную позицию государства-агрессорки в условиях военного положения.