Депутату, который насмерть сбил велосипедиста под Черниговом, объявили о подозрении

На Черниговщине депутату горсовета, который вызвал смертельное ДТП, сообщили о подозрении. Политику инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.

Трагедия произошла вечером 18 декабря в городе Бахмач. За рулем машины, которая сбила велосипедиста, был депутат городского совета.

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Для отбора образцов понадобилось постановление суда

По информации СМИ, подозреваемый – 54-летний Виктор Мищук, который является депутатом от фракции "Родной дом". По предварительным данным, он отказался проходить освидетельствование на опьянение.

Для того, чтобы отобрать образцы, понадобилось постановление суда. Журналисты пишут, что после столкновения с велосипедистом водитель пытался скрыться с места аварии. Однако это ему не удалось: он не справился с управлением и съехал в кювет.

Коротко о других жутких ДТП на Черниговщине:

Смертельная авария произошла 7 декабря возле села Брусилов. Водитель фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.

Жертвами автотрассы стали 13 человек.

4 декабря в Нежине мусоровоз насмерть сбил 6-летнюю девочку.

В Чернигове утром 2 декабря загорелся микроавтобус. Это произошло после его столкновения с троллейбусом.

Смотрите о причинах ужасной аварии на Черниговщине – с участием маршрутки и фуры:

Пострадавшего велосипедиста экстренно госпитализировали, однако по дороге в медучреждение он скончался.