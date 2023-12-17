Депутату-подрывнику на Закарпатье избрали меру пресечения: 2 месяца под стражей без залога

17 декабря стало известно, что депутату-взрывнику в Закарпатье уже избрали меру пресечения. Его будут содержать под стражей 2 месяца без возможности внести залог.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагола. Он отметил, что Сергея Батрина будут содержать под стражей в течение 2 месяцев. И у депутата-подрывника не будет возможности внести залог.

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Что известно о решении суда

Источники сообщили, что соответствующее решение принял Ужгородский горрайонный суд. С помощью видеосвязи Сергея Батрина избрали меру пресечения. Ее избрали согласно 2 части 258 статьи Уголовного Кодекса Украины. Речь идет о террористическом акте.

Известно, что пострадавший взрывник будет находиться в больнице Свалявы под охраной. Позже его переведут в Ужгород или Мукачево в спецпалату. В СИЗО его принять не могут, ведь он не может ходить.

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