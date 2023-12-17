Депутату-подрывнику на Закарпатье избрали меру пресечения: 2 месяца под стражей без залога
17 декабря стало известно, что депутату-взрывнику в Закарпатье уже избрали меру пресечения. Его будут содержать под стражей 2 месяца без возможности внести залог.
Об этом рассказал журналист Виталий Глагола. Он отметил, что Сергея Батрина будут содержать под стражей в течение 2 месяцев. И у депутата-подрывника не будет возможности внести залог.
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Что известно о решении суда
Источники сообщили, что соответствующее решение принял Ужгородский горрайонный суд. С помощью видеосвязи Сергея Батрина избрали меру пресечения. Ее избрали согласно 2 части 258 статьи Уголовного Кодекса Украины. Речь идет о террористическом акте.
Известно, что пострадавший взрывник будет находиться в больнице Свалявы под охраной. Позже его переведут в Ужгород или Мукачево в спецпалату. В СИЗО его принять не могут, ведь он не может ходить.
Что известно о подрыве гранат в сельском совете
- Итак, произошел жуткий инцидент 15 декабря в Керецковском сельском совете Мукачевского района. Там один из депутатов во время сессии подорвал несколько гранат.
- Как отметили журналисты "Mukachevo.Net", подрывник – депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа". Также уточняют, что в тот день на сессии сельсовета рассматривали вопросы принятия бюджета на 2024 год.
- Момент взрывов сняли камеры. На видео можно увидеть, как мужчина заходит в помещение, где идут активные дискуссии. Сначала на него никто не обращает внимания, а потом он так же спокойно из своих карманов достает гранаты. Он выдернул чеку и бросил в толпу взрывчатые предметы. Раздались сразу несколько взрывов, после чего были слышны крики пострадавших.
- По состоянию на 16 декабря стало известно, что в результате подрыва трех гранат пострадали 23 человека, в том числе подрывник. В СБУ уточнили, что речь идет о 16 мужчинах и 7 женщинах в возрасте от 28 до 68 лет.
- Также в субботу 16 декабря стало известно, что вечером в больнице скончался 55-летний депутат из села Березники Виктор Прядиль. О его гибели рассказал журналист Виталий Глагола. Сначала ему ампутировали ногу из-за подрыва гранат. Он находился в реанимации, но врачам не удалось спасти его жизнь.