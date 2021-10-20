Депутату Полтавского горсовета объявили о подозрении во взяточничестве

Работники СБУ объявили о подозрении во взяточничестве депутату городского совета Полтавы, а также местному чиновнику. По данным СМИ, речь идет о руководителе фракции "За майбутнє" Евгении Дикане.

Залог за подозреваемого уже внесли

Депутату избрали меру пресечения. Суд решил взять его под стражу с правом внесения залога в размере 681 тысячи гривен.

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Залог за подозреваемого внесли почти сразу, поэтому сейчас он находится на свободе.

Детали коррупционной схемы

СБУ разоблачила злоумышленников в начале сентября. Они пытались организовать коррупционный механизм при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, местным предпринимателям угрожали создать препятствия.

По данным следствия, стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в 5 тысяч долларов.

В распоряжении СБУ есть аудио- и видеозаписи, которые подтверждают коррупционную схему. На них зафиксированы встречи злоумышленников с предпринимателем, от которого требовали взятку. Кроме того, на записях:

депутат объясняет, что по его указанию создаются искусственные препятствия для местных предпринимателей;

он дает указания чиновникам ускорить выдачу разрешений;

чиновник описывает, как ему передать взятку;

посредница звонит депутату и сообщает о полученной взятке.

Слушайте записи разговора депутата, которые свидетельствуют о коррупционной схеме:

Что известно о подозреваемых

По данным телеграм-канала Klymenko Time, подозреваемый депутат – Евгений Дикань. Другой злоумышленник – главный архитектор Полтавы Николай Шевелев. Кстати, ему суд не назначил никакую меру пресечения. Задержали мужчин во время получения взятки.