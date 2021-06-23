Инициатива "слуг": депутаты хотят запретить судам останавливать действие санкций СНБО

Украинским судам могут запретить прекращать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий законопроект в Верховную Раду внесли "слуги народа".

В законопроекте, в частности, говорится, что к полномочиям секретаря СНБО относится организация работы, связанной с подготовкой проектов решений ведомства. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сейчас прорабатывает документ.

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Меры обеспечения иска, которые применяет суд, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, примененных решениями СНБО в соответствии с законом "О санкциях",

– говорится в сообщении.

Что предлагают в законопроекте

Документ будет регламентировать, что приоритетными задачами СНБО являются:

работа над внесенными в ведомство предложениями по рассмотрению вопросов, входящих в его компетенцию;

наработка материалов для рассмотрения на заседаниях СНБО проектов решений Рады;

контроль за выполнением решений СНБО.

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