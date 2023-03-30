Стыдно и предательство нейтралитета: в парламенте Австрии осудили бойкот выступления Зеленского

Депутаты в Австрии осудили протест Австрийской партии свободы (FPÖ), устроившей бойкот выступления Владимира Зеленского. Четыре австрийских парламентских партий, как правящих, так и оппозиционных, осудили поведение пятой представленной в Национальном совете политической силы – FPÖ.

Когда Зеленский начал свое видеообращение, члены FPÖ, ранее имевшей меморандум о сотрудничестве с кремлевской "Единой Россией", не стали слушать лидера Украины. Они поставили на свои места плакаты с надписями "Место для мира" и "Место для нейтралитета" и покинули зал.

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Лидера FPÖ обвинили в солидарности с Путиным

Представители четырех других партий австрийского парламента поддержали Украину и осудили российскую агрессию. Также они подвергли критике поведение своих коллег из правопопулистской партии.

Спикер по внешней политике Австрийской народной партии (ÖVP) Райнгольд Лопатка сказал, что речь Зеленского в парламенте "конечно, совместима с нашим нейтралитетом".

Лопатка напомнил, что украинский лидер ранее выступал в других нейтральных государствах ЕС – в Ирландии, на Кипре, на Мальте.

Но там ни одна партия не повернулась спиной к народу Украины, как это сегодня сделала Партия свободы. Жаль, что вы показываете такое поведение. Какая жалость,

– подчеркнул он.

Лопатка добавил, что друзья Путина поощряются лидером партии FPÖ Герберто Киклем "представлять месседжи "Радио Москва" здесь, в Австрии". Спикер отметил, что Кикль солидарен с Путиным, "мы же стоим с народом Украины".

FPÖ изменяет нейтралитет

Представитель партии "Зеленые" Ева Эрнст-Дзидзич заявила, что Австрия должна стоять на стороне людей, защищающих свою независимость, а не военных преступников.

И да, если кто-то здесь в парламенте и изменяет нейтралитет, то это – FPÖ … И это стыдно,

– заявила Эрнст-Дзидич.

Глава оппозиционной либеральной партии NEOS Беате Майнль-Райзингер выразила сожаление, что в австрийском парламенте есть те, кто не может отличить жертву от преступника.

"И тот, кто сейчас отвращает взгляд в сторону и занимает неправильную сторону истории, делает себя коллаборантом диктаторских режимов. И мне сегодня очень стыдно, что тоже у нас, здесь в парламенте, есть люди, которые не могут отличить жертву от преступника, не могут отличить захватническую войну от конфликта", – сказала она.

Заместитель председателя оппозиционной Социал-демократической партии Австрии Йорг Ляйхтфрид тоже подверг критике пророссийскую позицию FPÖ.

Если за год здесь подается исключительно 30 пророссийских предложений, то это не сигнал ни к миру, ни сигнал к нейтралитету,

– заявил Ляйхтфрид.

Газета Der Standard сообщает, что часть социал-демократов также отсутствовали в зале во время выступления Зеленского. В частности, из 40 депутатов на местах было всего 18.

Также отсутствовала лидер партии Памела Рэнди-Вагнер, объяснив это болезнью. По информации издания, руководство партии, имеющей неоднозначные отношения с Россией, рекомендовало своим членам самим решать, участвовать ли в мероприятии с Зеленским.