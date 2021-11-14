Депутаты парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Сразу 9 депутатов парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Михеила Саакашвили. Состояние заключенного политика продолжает ухудшаться.

Представитель политической силы "Единое национальное движение" Давит Киркитадзе подчеркнул: голодовка политиков будет продолжаться, пока Саакашвили не переведут в гражданскую больницу. Голодовку объявили 9 членов оппозиции.

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В поддержку Саакашвили будут голодать:

Давит Киркитадзе;

Акаки Минашвили;

Темур Джанашия;

Бачуки Кардава;

Ника Мачутадзе;

Георгий Годабрелидзе;

Сулхан Сибашвили;

Леван Бежашвили;

Абдулла Исмаилов.

Ясько о Саакашвили

Любимая Саакашвили Елизавета Ясько рассказала, что состояние политика ежедневно ухудшается.

По словам политика, Саакашвили не смог встать с кровати. Его нужно эвакуировать в реанимацию.

Ясько отметила: "буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Саакашвили серьезно ухудшилось, он не смог встать с постели".

Врач Николоз Кипшидзе заявил, что "время уходит, а чудес не бывает".