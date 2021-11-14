Депутаты парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

14 ноября 2021 , 19:30
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Источник:

Interpressnews

Сразу 9 депутатов парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Михеила Саакашвили. Состояние заключенного политика продолжает ухудшаться.

Представитель политической силы "Единое национальное движение" Давит Киркитадзе подчеркнул: голодовка политиков будет продолжаться, пока Саакашвили не переведут в гражданскую больницу. Голодовку объявили 9 членов оппозиции.

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В поддержку Саакашвили будут голодать:

  • Давит Киркитадзе;
  • Акаки Минашвили;
  • Темур Джанашия;
  • Бачуки Кардава;
  • Ника Мачутадзе;
  • Георгий Годабрелидзе;
  • Сулхан Сибашвили;
  • Леван Бежашвили;
  • Абдулла Исмаилов.
Заметьте! Еще 3 ноября голодовку объявила руководительница политсилы "Дроа" Элене Хоштария.

Ясько о Саакашвили

  • Любимая Саакашвили Елизавета Ясько рассказала, что состояние политика ежедневно ухудшается.
  • По словам политика, Саакашвили не смог встать с кровати. Его нужно эвакуировать в реанимацию.
  • Ясько отметила: "буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Саакашвили серьезно ухудшилось, он не смог встать с постели".
  • Врач Николоз Кипшидзе заявил, что "время уходит, а чудес не бывает".
Обратите внимание! Андрей Садовый написал письмо Саакашвили. Мэр Львова призвал политика прекратить голодовку. Садовый подчеркнул: "ты нужен нам живым и здоровым". Саакашвили в ответ поблагодарил за поддержку и выразил надежду как можно быстрее вернуться в Украину.
Автор: Мар'яна Бекало