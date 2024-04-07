ТикТок по-депутатски: как нардепы манипулируют, запускают фейки и занимаются популизмом

Последнее исследование Internews показывает, что около 76% украинцев используют соцсети для потребления новостей. Тогда как только 30% граждан смотрят их по телевизору. В частности, в 2023 году выросла доля потребления новостей с тиктока с 1% до 5%. В основном аудитория тиктока – молодые люди, которые уже могут голосовать. Их привлекают короткие новостные ролики в понятной и легкой для них форме. Поэтому в поисках электората на платформу переходят и политики, ведь короткие видео и громкие фразы "за все хорошее и против всего плохого" могут способствовать их поддержке.

Сейчас немного народных депутатов имеют аккаунты в тиктоке, а некоторые из них не слишком активны на платформе. Однако есть и те, кто активно взялся завоевывать расположение пользователей. Они "берут" аудиторию не качеством, а количеством контента. Именно эти политики стали объектами нашего исследования.

Среди самых активных действующих депутатов-тиктокеров 9-го созыва – Алексей Гончаренко, Евгений Шевченко, Дмитрий Разумков, Олег Синютка, Николай Княжицкий и Георгий Мазурашу. В мониторинг попали видео этих депутатов, опубликованные с сентября 2023 года по март 2024 года.

Большинство из них обсуждают актуальные темы, интересующие общество. Топ-темой среди нардепов является законопроект по мобилизации, который эти же депутаты рассматривают в Верховной Раде. Также некоторые политики активно продвигают тему переговоров с Россией как "путь к завершению войны", критикуют действия действующей власти, преимущественно Владимира Зеленского, и обсуждают экономику Украины.

О чем же говорят нардепы и какими методами пытаются привлечь внимание рядовых украинцев в тиктоке – в материале для 24 Канала рассказывают авторы исследования Елизавета Ткаченко и Анастасия Бродовская из VoxCheck.

Кликбейт: "Шок, срочно, перешлите это всем"

Среди указанных депутатов чаще всего кликбейт (короткие "шокирующие" заголовки с искаженным содержанием) использует нардеп Алексей Гончаренко. С 2019 года Гончаренко входит в депутатскую фракцию партии "Европейская солидарность".

К большинству своих видео Гончаренко добавляет кликбейтные надписи, которые привлекают внимание пользователей и побуждают их посмотреть видео. Однако эти заголовки не всегда конструктивные, а иногда дискредитируют действия президента, представителей других партий и взамен восхваляют самого автора видео. К примеру, нардеп на своих записях добавляет такие подписи, как: "У меня плохие новости! Военные! Вас снова хотят бросить!", "Слуги отказались от встречи с Зеленским! Начался раскол? Новости с Банковой", "Срочники хором благодарят Гончаренко за демобилизацию".

Для привлечения большего внимания депутат на свои записи добавляет и эмоциональные выражения – "срочно", "важно", "вы издеваетесь?", "жесть", "шок", "эксклюзивно в тикток", "перешлите это всем".

Также депутат публикует видео с заголовками, в которых говорит о себе от 3 лица – "Гончаренко злится", "Гончаренко взбешен", "у Гончаренко нет слов" и тому подобное. Все эти эмоциональные и кликбейтные надписи нардепа побуждают пользователей посмотреть его видео. Обычно такие видео на странице Гончаренко набирают больше просмотров, однако подобные заголовки могут посеять враждебные настроения среди украинцев и вызвать недоверие к государству.



Скриншот страницы с записями Алексея Гончаренко в тиктоке

Кликбейт в своих видео в тиктоке использует и другой депутат – Евгений Шевченко. С 2019 по 2021 год Шевченко входил в партию "Слуга народа". После исключения Шевченко из "Слуги Народа" из-за его приверженности к самопровозглашенному президенту Беларуси вошел в депутатскую группу "Восстановление Украины", куда в частности входят бывшие члены запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

Если Алексей Гончаренко своими заголовками в основном пытается вызвать интерес к собственным видео, то тиктоки Шевченко преимущественно подыгрывают кремлевским нарративам и направлены на дискредитацию Украины. На его видео можно увидеть такие надписи, как "Мы потеряли самостоятельность, из-за того, что попали в долговую яму! Как все вернуть обратно?", "Дия – цифровой концлагерь для украинцев!", "Люди должны понимать какие цели войны! Воевать за НАТО и Евросоюз где нас никто не ждет?".

Скриншоты из видео, которые на своей странице распространяет Евгений Шевченко

Еще один нардеп, Дмитрий Разумков, в 2019 году успешно баллотировался от партии "Слуга народа", а до 10 ноября 2019 года был ее председателем. С августа 2019 года до октября 2021 года занимал должность Председателя Верховной Рады Украины, впоследствии создал в парламенте межфракционное депутатское объединения "Умная политика". После этого критические высказывания в адрес Владимира Зеленского и "Слуг народа" участились. Однако не все обвинения базируются на фактах, иногда в ход идут откровенные спекуляции.

Так, он использует в видео кликбейтные заголовки, например "ТЦК окончательно убьет экономику", "Мобилизация от власти – позор". Такие надписи в видео не только увеличивают количество просмотров, но и настраивают аудиторию против военных. Даже без просмотра видео они формируют негативное отношение к мобилизации и ТЦК.



Скриншоты видео со страницы в тиктоке Дмитрия Разумкова

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Манипуляции: от повесток в Дие до открытых границ

Уже упомянутый Евгений Шевченко также прибегает к манипуляциям. В видео о новом законопроекте по мобилизации он говорит: "Если ты не стал на учет в военкомат, не получил военный билет или отметку в нем, тебя могут просто на 15 суток забрать. Потому что тебе через Дию надлежащим образом сообщили, что ты должен прибыть. Вот эта такая электронная повестка. А я скажу честно, что я не принимаю Дию".

В законопроекте указано, что в случае невыполнения военнообязанным или резервистом своих обязанностей, Нацполиция действительно может задержать его и в течение 15 дней доставить в ТЦК и СП. Если у полиции нет такой возможности, то руководитель ТЦК и СП должен в течение 5 дней направить военнообязанному или резервисту письмо с требованием о выполнении своего долга.

Оповещение могут прислать обычной почтой или в электронной форме, если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете призывника. Однако в законопроекте нет никаких упоминаний о Дие. В Министерстве цифровой трансформации неоднократно отмечали, что электронных повесток и кабинета призывника в Дие не будет. Электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов разрабатывают в Минобороны на базе отдельного реестра "Оберег".

Также аккаунт в тиктоке имеет депутат Георгий Мазурашу, которого в 2019 году избрали от партии "Слуга народа". В 2024 году он вышел из ее состава, хотя до сих пор остается в парламентской фракции. Мазурашу не отстает от Шевченко и публикует отрывок из интервью, в котором указывает, что запрет на выезд для мужчин вредит государству. Поэтому он предлагает открыть границы, аргументируя это тем, что "не все поедут", потому что в Европе нет достаточного количества рабочих мест.

В то же время журналистка спросила, какой будет демографическая ситуация в Украине, если мужчины выедут за границу к своим семьям, которые тоже были вынуждены выехать после 24 февраля 2022 года. Депутат уклонился от ответа и заявил, что разделение разрушает украинские семьи, а если не давить на украинцев, они сделают гораздо больше. Такая риторика кажется странной, ведь пока Украина воюет с Россией, численность населения которой превышает в несколько раз, украинский депутат предлагает лишить Силы обороны определенного резерва.

Речь идет не только о негативных последствиях для обороноспособности государства в случае выезда мужчин призывного возраста, но и о вреде для экономики. И Мазурашу это прекрасно понимает, ведь в другом видео он говорит следующее: "Не секрет, что наши партнеры не дают средства на содержание армии, на армию, они дают нам на социалку. Армию мы содержим за собственные поступления в госбюджет". Поэтому очевидно, что массовый выезд мужчин приведет к уменьшению налоговых поступлений в бюджет и, как следствие, снизит финансирование Сил обороны.

К тому же запрет на выезд не является тотальным, в законодательстве указаны категории граждан, которые могут свободно пересекать границу во время военного положения. В частности выезжать могут мужчины, у которых есть жена, родители или родители жены из числа лиц с инвалидностью; родители, опекуны, приемные родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, многодетные родители и тому подобное.

Кроме того, Мазурашу опубликовал в тиктоке отрывок, как он дает комментарий пророссийскому ютуб-каналу "Вышка". Владельцем проекта является экс-депутат и госизменник Евгений Мураев, а у большинства спикеров пророссийские взгляды. Некоторым из них, в частности Дмитрию Корнийчуку, СБУ объявила подозрение за оправдание агрессии России.

Популизм: о коррупционерах и выезде за границу

Кроме манипулятивных сообщений, депутаты на своих страницах в тиктоке распространяют и популистские заявления, которые побуждают зрителей поддержать автора. Так, Мазурашу в видео рассказывает о случае, когда правоохранители помешали выезду мужчин призывного возраста из страны. Политик утверждает, что такие действия являются неправильными со стороны государства. Вместо этого нужно делать "все возможное", чтобы граждане хотели защищать Украину, а не раздавать повестки и не запрещать выезжать за границу. Однако в видео он не уточняет, имели ли те мужчины законные основания для выезда за границу и не объясняет, что включает это "все" и какие именно конкретные шаги должна сделать власть. Поэтому заявление Мазурашу звучит необоснованно и популистски.

Также простые решения для сложных вопросов предлагает Олег Синютка. Он рассказывает, что коррупция вредит Украине, поэтому нужно бороться с этим явлением. Он отмечает, что не нужно учитывать должности коррупционеров.

"Тот, кто сегодня не может объяснить своего состояния, должен отвечать. Тот, кто ворует – должен отвечать. Тот, кто совершает незаконные действия, должен отвечать публично, категорически", – говорит депутат.

Очень "новаторское" решение и снова без всякой конкретики.

В другом видео Синютка также повторяет, что ответственность для коррупционеров должна быть "жесткой" и "быстрой". Он указывает, что антикоррупционная вертикаль уже создана – рассмотрением коррупционных дел должны заниматься Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Высший антикоррупционный суд.

"Сегодня надо просто выполнять закон. Надо избавить антикоррупционные правоохранительные органы от самих коррупционеров", – советует депутат.

В этом видео путь к решению проблемы якобы и есть, однако он очевидный и поверхностный: чтобы бороться с коррупцией, нужно наказать коррупционеров. Простая формула, но Синютка не углубляется в нюансы и не дает практических советов. Депутат не указывает, кто именно в антикоррупционных органах был замечен в коррупции, как устранить имеющиеся пробелы в системе и что нужно сделать, чтобы антикоррупционные органы работали эффективнее.

"Инсайды" и прогнозы: ядерный удар по Львову и переговоры с Россией

Также депутаты в своих видео дают "инсайдерскую информацию" и делают различные прогнозы. Так, Евгений Шевченко в своем видео утверждает, что война в Украине завершится в январе – феврале 2025 года, когда якобы должна состояться инаугурация Трампа.

В другом видео Шевченко "анализирует", что может случиться в Украине, если Запад остановит военную помощь Украине, а между Джо Байденом и Дональдом Трампом начнется конфронтация. По его прогнозу, как только Россия почувствует "слабость" США, то начнет наступать не только на Востоке, Юге и Западе, но и нанесет превентивный тактический ядерный удар по Львову. И тогда Украину, по словам нардепа, якобы ждет сценарий Японии, которая сопротивлялась во Второй мировой войне и на которую США сбросили ядерную бомбу.

Такими заявлениями Шевченко еще и пытается посеять панические настроения среди украинцев. И это явная манипуляция, поскольку Шевченко сравнивает Украину, жертву российской агрессии, и Японию, которая в годы Второй мировой войны сама проводила военную экспансию в Тихом океане.

Георгий Мазурашу в своем тиктоке опубликовал часть из интервью военного, который прогнозирует, якобы российско-украинскую войну не выиграть боями, а значит, надо "договариваться". То есть идти на переговоры с Россией. Хотя такие заявления являются манипулятивными, ведь Украина уже вела переговоры с Россией в начале широкомасштабного вторжения.

Эти переговоры не были успешными, ведь Россия предлагала неприемлемые условия для Украины – отказаться от деоккупации территорий, признать "независимость" ОРДЛО, стать нейтральной страной, ограничить армию, что по сути означало бы капитуляцию. Кроме того, Россия системно нарушает международные договоры и не придерживается согласованных правил, как это было со срывом "зерновой сделки". Поэтому любые переговоры и договоренности с Россией на самом деле дадут последней возможность отдохнуть и начать новое наступление на украинские города.

Фейки: об Армии дронов и нелегитимности Зеленского

Депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий в своем тиктоке прибегает к распространению ложной информации. В частности, комментируя блокирование польскими фермерами границы с Украиной, он утверждает: "Украинская власть своей пассивностью фактически теряла любые шансы решить конфликт. Потому что конфликт надо было решать сразу, как только он начался". Далее в видео идут блицы молодежи о том, что Украина якобы не заинтересована и не делает ничего, чтобы разблокировать границу с Польшей.

Однако это – неправда, депутат умалчивает неоднократные попытки украинской власти решить вопрос экспорта украинского зерна через территорию Польши еще в начале апреля 2023 года. Украина обещала до нового сезона воздержаться от экспорта в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Однако это не помогло и 16 апреля Польша запретила импорт и транзит с территории Украины не только зерна, но и другой агропродукции – овощей, молочных продуктов, меда, масла, яиц и вина. В том же месяце в результате дальнейших переговоров Польша и Украина договорились о разрешении на транзит зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

В сентябре вопрос обсуждали и на уровне президентов Польши и Украины, тогда же представили план по деблокаде границы. Украина предложила ввести механизм совместной верификации и согласования поставок четырех видов товаров, в частности пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию. Однако министр сельского хозяйства Польши отметил, что Польша хотела бы, чтобы Украина отозвала жалобу во Всемирную торговую организацию из-за ограничений по экспорту ее агропродукции.

В то же время украинская власть заявила, что может отозвать иск, если Польша, Венгрия и Словакия гарантируют неприменение ограничительных мер к украинским товарам в будущем. Но польская сторона отметила, что не намерена отменять запрет на украинские агротовары, даже если Украина отзовет свою жалобу.

В феврале 2024 года правительство представило новый план. Согласно ему, Украина соглашалась на ограничения, которые предложила Еврокомиссия по аграрному экспорту. В частности экспортировать в Польшу мясо птицы, яйца, сахар без квот и пошлин в объемах не более, чем были в среднем в 2022 и 2023 годах. Украинская сторона предлагала направить обращение в Еврокомиссию с предложением провести безотлагательный анализ качества украинского зерна. Также предложено, чтобы Украина и Польша совместно обратились к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС. В ответ премьер-министр Дональд Туск указал, что правительства обоих государств должны встретиться 28 марта для обсуждения плана.

Однопартиец Княжицкого Олег Синютка тоже делает ложные заявления. В одном из роликов он заявляет, якобы непонятно, куда потратили средства, выделенные для проекта "Армия дронов".

"Год назад Верховная Рада выделила 40 миллиардов для того, чтобы украинское войско получило так необходимые на фронте дроны. За это дело взялся вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров. Что имеем на сегодняшний день: отчета за 40 миллиардов нет, 200 тысяч дронов, которые обещали украинским военным, нет", – говорит политик.

Подобные тезисы высказывал и Дмитрий Разумков, утверждая, что "Армии дронов" от власти не существует, а БПЛА закупают исключительно волонтеры или сами военные.

Военные, волонтеры и журналисты часто указывают на недостаток дронов в ВСУ и недостаточно эффективную работу власти, которая иногда еще и замедляет производство БПЛА. В то же время некорректно говорить, что государство "ничего не делает", наоборот – создаются инициативы, чтобы исправить эту ситуацию.

В частности, с этой целью возник проект "Армия дронов". В рамках которого действительно планировали произвести или закупить 200 тысяч дронов до конца 2023 года. В декабре 2023 года Михаил Федоров заявил, что в течение года законтрактовали более 300 тысяч БПЛА, из которых 90% – дроны украинского производства. Большинство из них военные должны получить в 2024 году. Еще он указывал, что в Украине работают 300 инженеров и 200 частных компаний по производству БПЛА.

Кроме этого, сдвиги в развитии производства дронов отмечал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он сообщал, что благодаря выделенным средствам только за декабрь 2023 года в Украине произвели более 50 тысяч FPV-дронов и значительно увеличили объемы их закупок. Также он отметил, что в 2024 году украинские компании имеют возможность произвести более 1 миллиона FPV-дронов, более 10 тысяч ударных дронов средней дальности и более тысячи дальнобойных ударных дронов.

С июня 2023 по январь 2024 года ударные роты БПЛА в рамках "Армии дронов" поразили более 14 тысяч вражеских целей. Министр цифровой трансформации Федоров публикует недельные результаты работы ударных БПЛА в своем телеграме. Так, с 4 по 18 марта 2024 года ВСУ уничтожили или поразили дронами 88 танков, 174 боевые бронированные машины, 180 грузовиков и 133 пушки.

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Также депутаты обсуждают полномочия Зеленского во время военного положения. В одном из видео Разумков утверждает, якобы весной 2024 года президент потеряет легитимность, поскольку срок его каденции закончится. Он добавил, что дальше исполнять обязанности президента должен председатель Верховной Рады.

"Мы сейчас не говорим о законе о военном положении, мы говорим о Конституции. В Конституции четко сказано, что полномочия Верховной Рады продолжаются до завершения военного положения и до принятия присяги новым созывом Верховной Рады Украины. О президенте такого нет", – заявляет он.

Во-первых, Разумков неправильно употребляет термины, ведь "легитимность" – это поддержка, признание авторитета власти населением страны. По данным Киевского международного института социологии по состоянию на февраль 2024 года действующему президенту доверяют 64% опрошенных. Согласно другому опросу КМИС в феврале 2024 года, 69% граждан считает, что Зеленский должен работать на посту президента до конца военного положения. То есть президент до сих пор имеет поддержку, хотя его рейтинг и упал по сравнению с прошлыми годами. Вместо этого в видео Разумков скорее имеет в виду легальность, то есть законность пребывания Зеленского на посту президента.

Во-вторых, в 2024 году действительно должны были бы состояться президентские выборы, но проведение выборов во время военного положения запрещено статьей 19 закона "О правовом режиме военного положения". То есть на время действия военного положения Президент Украины останется в должности на законных основаниях, а очередные выборы проведут после отмены действия военного положения. В ноябре 2023 года руководство Верховной Рады и представители фракций, представленных в парламенте (включая оппозицию), подписали меморандум о проведении следующих президентских и парламентских выборов не ранее чем через 6 месяцев после прекращения действия военного положения. Почему Разумков предлагает не обращать внимание на закон, а говорит только о Конституции, непонятно. Ведь этот закон действующий и его нельзя игнорировать.

Относительно передачи власти спикеру Рады, глава парламента может исполнять обязанности президента до избрания нового главы только в случае досрочного прекращения полномочий президента в случае отставки, неспособности работать по состоянию здоровья, импичмента или смерти. Однако в других случаях президент не может передавать свои полномочия другим лицам или органам до вступления на пост новоизбранного президента.

Как не попасть на крючок депутатов из тиктока

Таким образом, некоторые политики активно используют тикток для продвижения себя и своей политической партии. Короткие и лаконичные видео привлекают пользователей, ведь им не нужно глубоко погружаться в проблему – за них это сделает политик. А медийное лицо или узнаваемое название политической партии придаст большей легитимности его словам. Самим политикам также проще всего продвигать свою повестку именно в тиктоке, ведь это не занимает много времени и не требует значительных вливаний средств.

Эта деятельность не является противозаконной. Однако не стоит забывать, что, как и любые блогеры или инфлюенсеры, они могут ошибаться, манипулировать или намеренно распространять ложные новости. Чтобы не попасть на этот крючок, стоит спросить себя, какой мотивацией руководствуется автор видео, и проверять информацию, которую он предоставляет.

Есть несколько признаков, которые помогут понять, не пытаются ли вами манипулировать.

Кликбейтные заголовки или изображения, которые вызывают слишком положительные или отрицательные эмоции. Они сигнализируют, что информация может быть манипулятивной или фейковой.

Источник, на который ссылается политик. Если же он отсутствует, а информация подается как "инсайдерская" новость – вероятно, это мнение только одного нардепа, которое не раскрывает полностью всей темы.

Также стоит кратко ознакомиться с биографией спикера, это поможет лучше понять, почему он выражает то или иное мнение. В случае, если это депутат, то можно проверить, совпадают ли его слова с законопроектами, которые он предлагает или за которые голосует. Это можно сделать на сайте Верховной Рады по номеру документа, который рассматривали.