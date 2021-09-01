Депутаты высказывают свои претензии, – журналист прокомментировал вероятную отставку Лазебной

По информации СМИ, на Банковой начали искать замену трем министрам. Среди них – глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Кресло министра шатается в частности из-за ее отношений с председателем комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галиной Третьяковой. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист издания "Украинская правда" Роман Кравец.

Обратите внимание Конфликта там нет, – журналист прокомментировал отношения Кулебы и Ермака

Лазебной не очень довольны депутаты

По его словам, Третьякова имеет конфликт с Лазебной. Кроме этого, ею недовольны и другие нардепы, которые имеют доступ к государственным реестрам.

Депутаты высказывают претензии к Лазебной. Они не совсем довольны ее работой и результатами,

– подчеркнул Портной.

Он отметил, что Третьякова – в хороших отношениях с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. А сейчас это очень много значит.

"Ведь он – один из самых влиятельных людей действующей власти. А также – один из крупнейших фанатов Владимира Зеленского и ближайший соратник в этой власти", – добавил журналист.

Журналист прокомментировал отставку Лазебной: смотрите видео

Почему заговорили об отставке Лазебной