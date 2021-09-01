Депутаты высказывают свои претензии, – журналист прокомментировал вероятную отставку Лазебной
Источник:24 канал
По информации СМИ, на Банковой начали искать замену трем министрам. Среди них – глава Минсоцполитики Марина Лазебная.
Кресло министра шатается в частности из-за ее отношений с председателем комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галиной Третьяковой. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист издания "Украинская правда" Роман Кравец.
Обратите внимание Конфликта там нет, – журналист прокомментировал отношения Кулебы и Ермака
Лазебной не очень довольны депутаты
По его словам, Третьякова имеет конфликт с Лазебной. Кроме этого, ею недовольны и другие нардепы, которые имеют доступ к государственным реестрам.
Депутаты высказывают претензии к Лазебной. Они не совсем довольны ее работой и результатами,
– подчеркнул Портной.
Он отметил, что Третьякова – в хороших отношениях с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. А сейчас это очень много значит.
"Ведь он – один из самых влиятельных людей действующей власти. А также – один из крупнейших фанатов Владимира Зеленского и ближайший соратник в этой власти", – добавил журналист.
Журналист прокомментировал отставку Лазебной: смотрите видео
Почему заговорили об отставке Лазебной
- В СМИ сообщили, что в ближайшее время вероятно увольнение от 3 до 5 министров, среди них Андрей Таран, Олег Уруский, Марина Лазебная, Денис Малюська, Александр Ткаченко.
- Не исключает таких кадровых перестановок и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
- Об очередных изменениях в правительстве говорил Президент Украины Владимир Зеленский.
- Зато нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев утверждает, что такая информация – это слухи и манипуляция.