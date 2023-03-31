Экс-нардеп Андрей Деркач являлся частью российской агентуры в Украине. Его основным направлением было влияние на украинскую атомную энергетику в интересах России и Росатома.

Деркач имел долгую историю связей с россиянами. Об этом рассказали аналитики Королевского Объединенного института оборонных исследований.

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Чиновник продвигал политику, согласующуюся с российскими интересами. В течение нескольких лет он возглавлял "Энергоатом". За этот период подписал несколько соглашений с "Росатомом", которые создали зависимость от российской атомной промышленности.

СБУ докладывала Ющенко об угрозах

По словам аналитиков, это нельзя было назвать шпионажем, но СБУ была глубоко озабочена деятельностью Деркача. Тогдашнему президенту Виктору Ющенко доложили о потенциальных угрозах национальной безопасности Украины.

К слову, руководителем "Росатома" в то время был Сергей Кириенко, который сейчас является первым заместителем главы администрации президента России и активно участвует в координации российских межправительственных усилий на оккупированных территориях Украины.

Основная задача Деркача

Украинская разведка убеждена, что основным направлением пророссийской деятельности Деркача до 2022 года было влияние на украинскую атомную энергетику в интересах России и Росатома.

Именно поэтому Деркач обвиняется в подчинении российскому ГРУ, в основные обязанности которого входят атомная промышленность и Росатом.

Напомним, Деркач был внесен в персональный санкционный список США. Там отмечали, что это российский агент с более чем десятилетним стажем.