Дерусификация украинской земли продолжается: выбор киевлян приятно радует
Источник:фейсбук Ярослава Юрчишина
В Киеве должны быть улицы Екатерины Гандзюк, Романа Ратушного, Александра Махова и Пластовая. И не только.
Киевляне определились с переименованием улиц.
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Новые имена
Следовательно, улица Жолудева будет носить имя погибшего героя Александра Махова. Воина по духу и одному из лучших военныхкоров страны.
Улица Волгоградская станет улицей Романа Ратушного. Который за неполные 25 лет жизни успел сделать больше для Киева, чем некоторые за всю жизнь.
Улица Беломорская – херсонской активистки Гандзюк Екатерины. Которая отстаивала свои права украинки до последнего вздоха.
Улица Багратиона – фотожурналиста Левина Максима. Его работы вы точно видели и восхищались. Даже если об этом не догадываетесь.
Улица Сергиенко станет Пластовой – дань уважения "Пласту", к которому имею честь быть причастным.
Улица Маршала Тимошенко – украинского диссидента Лукьяненко Левко. Легендарного борца с "совком".
Улица Маршала Малиновского – Героев полка "Азов".
Так называемая улица Астраханская будет называться Кастуся Калиновского. В честь которого назван батальон белорусов, помогающих нам в борьбе с российской ордой.
Начало большого пути
Дерусификация украинской земли продолжается. Выбор киевлян приятно радует. Память украинских героев будет укоренена в киевских улицах и сознании будущих поколений
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