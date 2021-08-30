Держалась за балкон и звала на помощь: в Донецкой области женщина упала с 9 этажа

В Мирнограде,в Донецкой области, женщина выпала с балкона 9-го этажа. Она делала все, чтобы удержаться, однако безуспешно.

Трагический инцидент произошел днем 29 августа в микрорайоне "Светлый". Его свидетелями стали местные жители.

Читайте также Во Львове из окна 7 этажа студенческого общежития выпала 17-летняя девушка

Женщина пыталась удержаться за балкон

Люди рассказали, что женщина долго держалась руками за балкон, цеплялась ногами и пыталась залезть обратно. Она также просила помочь ей.

Я начала звонить в экстренную службу, думала, может хотя бы чрезвычайники смогут помочь, но после того, как дозвонилась, услышала крики людей, что она сорвалась,

– рассказала очевидица.

Женщину не удалось спасти

К сожалению, потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. Личность погибшей позже установили правоохранители. Ею оказалась 41-летняя женщина. Выяснилось, что она упала с 9-го этажа.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливают все детали происшествия.



В Донецкой области женщина упала с 9 этажа / Фото "Типовий Мирноград"