Военный с позывным "Блондин" заметил, что на выход с позиций поспособствовала погода. Об этом сообщила 93 ОМБр.

Как военные держали позицию?

Самому молодому защитнику недавно исполнился 21 год. Он рассказал, что уже в первые дни пребывания на позиции, россияне запустили около 40 FPV-дронов.

Нас начали разбирать сразу же в первый день, за полчаса, как мы сменили группу. На нас потратили, пожалуй, "фпвшок" сорок,
– отметил военный.

Враг 2 дня подряд пытался уничтожить пехотинцев, однако ничего не удалось. За 224 дня на позиции украинским защитникам удалось ликвидировать около 10 оккупантов.

Пехотинцы вышли с позиции / Фото 93 ОМБр

Большую часть работы по уничтожению россиян выполняли операторы БпЛА. Контакты с оккупантами были только во время тумана и дождя. Тогда враг мог приблизиться к пехотинцам вплотную.

Что известно о ситуации на Константиновщине?

  • Российские войска начали новое весеннее наступление на фронте, основными его целями являются города Лиман, Славянск и Константиновка. На прошлой неделе враг атаковал 1 336 раз позиции Сил обороны.

  • Среди основных целей россиян на наступательную кампанию – город Константиновка. Россияне все ближе подбираются к окраинам города.

  • Враг продвинулся возле села Бересток и закрепился на северном берегу Клебан-Бицкого водохранилища.