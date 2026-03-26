Военный с позывным "Блондин" заметил, что на выход с позиций поспособствовала погода. Об этом сообщила 93 ОМБр.
Как военные держали позицию?
Самому молодому защитнику недавно исполнился 21 год. Он рассказал, что уже в первые дни пребывания на позиции, россияне запустили около 40 FPV-дронов.
Нас начали разбирать сразу же в первый день, за полчаса, как мы сменили группу. На нас потратили, пожалуй, "фпвшок" сорок,
– отметил военный.
Враг 2 дня подряд пытался уничтожить пехотинцев, однако ничего не удалось. За 224 дня на позиции украинским защитникам удалось ликвидировать около 10 оккупантов.
Пехотинцы вышли с позиции / Фото 93 ОМБр
Большую часть работы по уничтожению россиян выполняли операторы БпЛА. Контакты с оккупантами были только во время тумана и дождя. Тогда враг мог приблизиться к пехотинцам вплотную.
Что известно о ситуации на Константиновщине?
Российские войска начали новое весеннее наступление на фронте, основными его целями являются города Лиман, Славянск и Константиновка. На прошлой неделе враг атаковал 1 336 раз позиции Сил обороны.
Среди основных целей россиян на наступательную кампанию – город Константиновка. Россияне все ближе подбираются к окраинам города.
Враг продвинулся возле села Бересток и закрепился на северном берегу Клебан-Бицкого водохранилища.