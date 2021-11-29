Держусь, – Саакашвили в суде обратился к украинцам
Источник:Униан
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили 29 ноября выступил во время судебного заседания в Тбилиси. Он обратился к украинцам и заявил, что "не признает прокуратуру и грузинское правосудие".
Саакашвили в суде заявил, что он здесь не для того, чтобы "стать частью написанной комедии". Также он говорит, что его подвергали пыткам.
Кстати Врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство
Обращение к украинцам
Саакашвили, имеющий украинское гражданство, сказал, что вернулся в Грузию из-за "безумной" любви к своей родине. По словам политика, ему каждую ночь снилась Грузия. Также он отметил, что в Украине оставил высокооплачиваемую и престижную должность.
Я хочу проинформировать вас о том, что в отношении меня использовали пытки и бесчеловечное поведение, но я держусь и также научился этому в Украине. Я очень вам благодарен!
– добавил Саакашвили.
Что известно о задержании Саакашвили в Грузии
- Экс-президент прибыл на родину в конце сентября, когда проходили парламентские выборы. Его задержали, поскольку в Грузии он осужден по нескольким делам.
- В знак протеста Саакашвили начал голодать. Постепенно состояние политика ухудшалось. Из-за этого 8 ноября его перевели в больницу Глданской тюрьмы.
- В конце концов, у Саакашвили появились тяжелые осложнения – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. Предполагали, что он может впасть в кому.
- Поэтому политика перевели в военный госпиталь в грузинском городе Гори. Там он уже начал принимать пищу.
- Также врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство.