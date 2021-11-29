Держусь, – Саакашвили в суде обратился к украинцам

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили 29 ноября выступил во время судебного заседания в Тбилиси. Он обратился к украинцам и заявил, что "не признает прокуратуру и грузинское правосудие".

Саакашвили в суде заявил, что он здесь не для того, чтобы "стать частью написанной комедии". Также он говорит, что его подвергали пыткам.

Кстати Врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство

Обращение к украинцам

Саакашвили, имеющий украинское гражданство, сказал, что вернулся в Грузию из-за "безумной" любви к своей родине. По словам политика, ему каждую ночь снилась Грузия. Также он отметил, что в Украине оставил высокооплачиваемую и престижную должность.

Я хочу проинформировать вас о том, что в отношении меня использовали пытки и бесчеловечное поведение, но я держусь и также научился этому в Украине. Я очень вам благодарен!

– добавил Саакашвили.

Что известно о задержании Саакашвили в Грузии

Экс-президент прибыл на родину в конце сентября, когда проходили парламентские выборы. Его задержали, поскольку в Грузии он осужден по нескольким делам.

В знак протеста Саакашвили начал голодать. Постепенно состояние политика ухудшалось. Из-за этого 8 ноября его перевели в больницу Глданской тюрьмы.

В конце концов, у Саакашвили появились тяжелые осложнения – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. Предполагали, что он может впасть в кому.

Поэтому политика перевели в военный госпиталь в грузинском городе Гори. Там он уже начал принимать пищу.

Также врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство.

Сегодня в суде слушают дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Саакакашвили, кроме того, обвиняют по делу о разгроме офиса компании ИМЕДИ. Ранее в Минюсте Грузии предлагали политику лишь дистанционное участие в процессе.