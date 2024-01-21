Главный конкурент сошел с дистанции: Десантис снял кандидатуру в пользу Трампа

21 января стало известно, что Рон Десантис снял свою кандидатуру с президентской гонки. Он также выразил свою поддержку Дональду Трампу.

Губернатор Флориды Рон Десантис поделился в своей соцсети X соответствующим решением. Известно, что предшествовали этому кокусы в штате Айова, на которых ему не удалось опередить во внутрипартийной борьбе Дональда Трампа.

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Десантис поддержал Трампа

Он записал обращение. В нем Десантис, как и Вивек Рамасвами, еще один кандидат-республиканец, ранее снявший свою кандидатуру, заявил, что поддерживает Дональда Трампа.

Десантис заявил, что поддерживает Трампа: смотрите видео

Это история, как еще год назад о тебе говорили, как 99% будущего президента США и… потом, совершив максимум ошибок, сойти после первого же этапа праймериз,

– прокомментировал нардеп Ярослав Железняк.

Обратим внимание, что теперь у республиканцев осталось всего два кандидата. Речь идет о Дональде Трампе, а также Ники Хейли.

Нардеп подсветил интереснейший момент. Он отметил, что Десантиса считали вариантом "кто угодно, но не Трамп". И тут он внезапно сходит с дистанции, поддерживая бывшего президента США. По мнению Железняка, это может "дать определенный буст Хэйли".

Зеленский пригласил Трампа в Киев

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно "отмечался" скандальными заявлениями о войне России против Украины. Он даже уверял, что сможет "очень быстро" ее завершить.

Владимир Зеленский накануне заявил, что будет очень рад увидеть бывшего президента США в Киеве. Правда, при условии, что ему удастся в течение 24 часов остановить войну, развязанную Кремлем.

Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев... Если можно остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что если Дональд Трамп на самом деле имеет "формулу", которая позволит прекратить войну, то пусть он ею поделится.

Ранее Владимир Зеленский напоминал, что Дональд Трамп при своей каденции не помог завершить войну на Востоке. Следовательно, он не остановил кровопролитие и гибель на территории Украины. Глава государства подчеркнул, что у тогдашнего американского лидера было время, но у него, очевидно, были другие приоритеты.