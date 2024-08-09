ГУР десантировалось на Кинбурнскую косу, уничтожены десятки окупантов и их технику

Спецназначение Главного управления разведки совершило рейд на Кинбурнскую косу. Десантники уничтожили десятки окупантов и их технику.

О результатах спеоперации сообщили в ГУР МО. Отмечают, что в ходе рейда ликвидировано около 30 россиян.

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9 августа 2024 года в результате рейда на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу было уничтожено 6 единиц бронированной техники врага и ликвидировано около 3 десятков захватчиков,

– сообщили в ГУР.

Какие позиции врага атакованы

Спецназовцы атаковали укрепления россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "морской вокзал" и "памятник Суворова". Возле последнего воины установили боевой флаг Военной разведки Украины.

Кинбурнская коса будет свободной, как и все другие временно оккупированные территории Украины,

– отметили в ГУР МОУ.

Десантную операцию осуществили подразделения "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны государства.

Рейд на Кинбурнскую косу: видео

. Кинбурнская коса расположена в северо-западной части Кинбурнского полуострова, ее восточная часть расположена в Скадовском районе Херсонской области, а западная – в Николаевском районе Николаевской области. С севера ее омывает Днепровско-Бугский лиман, а с юга – Черное море. Длина Кинбурнской косы – почти 40 километров, а ширина – до 10 километров.



Кинбурнская коса / Скриншот Google maps

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Спецназовцы мощно работают на Юге

К слову, бойцы ГУР 6 августа осуществили успешную спецоперацию на Тендеровской косе. Спецназовцы высадились на косу и уничтожили несколько единиц техники россиян, а также их фортификации. В частности, во время операции удалось уничтожить многоцелевой бронетранспортер МТ-ЛБ, комплекс РЭБ и фортификационные укрепления оккупантов.

Враг также понес потери и среди личного состава. Зато спецназовцы ГУР вернулись обратно без потерь.

Заметим, что административно коса относится к Скадовскому району Херсонской области.

Предположительно, впереди ВСУ готовит немало новых интересных спецоперации. Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочка рассказал, что украинские разведчики, кроме объявленных операций, также выполнили ряд тайных задач.