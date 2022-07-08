Десантники 80-й ОДШБр уничтожили за сутки 12 вражеских танков

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Сообщается, что массовое уничтожение российской техники произошло в результате стрелкового боя на восточном направлении.

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Десантники 80-й ОДШБр о новых достижениях на поле боя

Как прокомментировали в Генштабе, начавшийся накануне бой был тяжелым и утомительным, особенно для российской стороны.

Оккупанты с самого утра словно с цепи сорвались. Решив поиграть в "Курскую Дугу-2", двинулись на позиции ВСУ танками, пытаясь огнем и броней проломить нашу оборону. Но на любую силу найдется другая сила,

– рассказали в Генштабе.

Украинские десантники смогли просчитать действия врага и подготовились ко встрече с танковой армадой.

Первые 2 российских танка были уничтожены в начале наступления из засады. Следующую группу танков сожгли с помощью ручных гранатометов (РПГ), комплексов NLAW и Javelin. Еще 2 – подбила артиллерия.

Несмотря на немалые потери враг и дальше пытался продвигаться дальше. Как сообщили защитники, оккупанты планировали захватить плацдарм и закрепиться. Чтобы не допустить этого, 80-я бригада, во взаимодействии с другими десантно-штурмовыми подразделениями ВСУ и артиллерией, продолжала наносить врагу огневого поражения. В результате в течение дня десантники ликвидировали:

12 танков,

5 БТРов,

1 грузовик оккупантов.

Военные отмечают, что понеся значительные потери враг прекратил наступление и отступил.

Обратите внимание.

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