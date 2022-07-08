Про це розповіли у Генштабі ЗСУ. Повідомляється, що масове знищення російської техніки відбулося у результаті стрілецького бою на східному напрямку.

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Десантники 80-ї ОДШБр про нові досягнення на полі бою

Як прокоментували у Генштабі, бій, що почався напередодні, був важкий та виснажливий, особливо для російської сторони.

Окупанти з самого ранку наче з ланцюга зірвались. Вирішивши погратись у "Курську Дугу-2", рушили на позиції ЗСУ танками, намагаючись вогнем і бронею проламати нашу оборону. Та на будь-яку силу знайдеться інша сила,

– розповіли у Генштабі.

Так, українські десантники змогли прорахувати дії ворога й належно підготувалися до зустрічі з танковою армадою.

Перші 2 російських танки були знищені на початку наступу із засідки. Наступну групу танків спалили за допомогою ручних гранатометів (РПГ), комплексів NLAW та Javelin. Ще 2 – підбила артилерія.

Попри чималі втрати ворог й надалі намагався просуватися далі. Як повідомили захисники, окупанти планували захопити плацдарм та закріпитись. Щоб не допустити цього, 80 бригада, у взаємодії з іншими десантно-штурмовими підрозділами ЗСУ та артилерією, продовжувала завдавати ворогу вогневого ураження. У результаті впродовж дня десантники ліквідували:

12 танків,

5 БТРів,

1 вантажівку окупантів.

Військові​ зазначають, що зазнавши значних втрат ворог припинив наступ і відступив.

Зверніть увагу. Станом на 8 липня Генштаб ЗСУ повідомив про 36 900 ліквідованих окупантів. За даними відомства, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.

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