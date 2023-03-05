"Вторая армия мира" в форме ВСУ: десантники уничтожили вражеское подразделение

Российские оккупанты не прекращают активных наступательных действий, желая захватить как можно больше украинских территорий. При этом, очевидно, собственного снаряжения им крайне не хватает.

В частности, военные 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожили подразделение окупантов, на большинстве членов которого были элементы формы военных нашего государства.

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Враг снимал форму с украинцев

Произошло это на одном из важных направлений фронта. Как отметили защитники Украины, на большинстве уничтоженного личного состава подразделения были отмечены:

ботинки,

элементы формы одежды,

снаряжение ВСУ.

Очевидно, оно было снято с пленных или погибших украинских воинов. Однако Бог их за это наказал, руками украинских десантников!

– подчеркнули в Десантно-штурмовых войсках.

Так, на видео, опубликованном в ДШУ, видно остатки разбитого наголову вражеского подразделения и зачистку позиций противника.

Десантники уничтожили подразделение российских оккупантов: видео

Потери оккупантов огромны

Умело применяя меры по планированию и тактике действий подразделений, защитники Украины успешно демилитаризуют захватчиков. Враг ежедневно несет немало потерь в живой силе и военной технике. Так, по состоянию на утро 5 марта только за последние сутки в Украине "задвохсотили" более 900 оккупантов, из-за чего общее количество ликвидированных захватчиков достигло 153 120 человек.

Что касается военной техники, то за последние сутки удалось уничтожить:

5 танков (общее количество 3 414 единиц),

9 боевых бронированных машин (6692),

12 артиллерийских систем (2426),

1 РСЗО (488),

1 средство ПВО (248),

5 БпЛА оперативно-тактического уровня (2071),

10 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5299),

2 единицы специальной техники (232).

Продолжаем защищать родную землю и уничтожать врагов Украины! Вместе к Победе!

– написали в Десантно-штурмовых войсках.



Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ