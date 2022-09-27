Десять отбитых атак, уничтожен самолет и 5 дронов: как ВСУ "поджарили" врага на фронте

Украинские защитники продолжают отбивать атаки российских оккупантов на нашей земле. Также они уничтожают живую силу и технику захватчиков.

Ракетные войска и артиллерия поражают пункты управления россиян. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Как ВСУ "поджарили" оккупантов

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 3 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25 и 5 БпЛА разного типа.

Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, в 15 районах сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции противовоздушной обороны и 3 склада с боеприпасами. Потери уточняют.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая, Михайлово, Сосновка и Староселье Черниговской области и Проходы и Новая Гута Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Уды, Волчанск, Гоптовка и Стрелка;

на Краматорском направлении – Голубые Озера, Северск, Верхнекаменное, Двуречное, Дроновка, Закотное и Миньковка;

на Бахмутском направлении – Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Соледар, Яковлевка, Нью-Йорк и Раздолевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Опытное, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – Егоровка, Угледар, Пречистовка, Богоявленко и Павловка.

На Запорожском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Степногорск, Шевченко, Новополь, Времовка, Полтавка и Успеновка.

На Южнобужском направлении огневое поражение из танков, минометов и ствольной артиллерии получили более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов БпЛА, в частности, иранского производства "Shahed-136".

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За сутки враг нанес 2 ракетных и 6 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам.

От вражеского огневого поражения пострадали более 15-ти населенных пунктов. В частности, Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевка, Красногоровка, Полтавка и Марьинка.

Принудительная мобилизация продолжается

Для восполнения потерь личного состава военно-политическое руководство россии пытается организовать принудительную мобилизацию граждан Украины на временно захваченных территориях.

Оккупанты терпят большие потери на войне в Украине

Напомним, что недавно наши воины уничтожили 2 танка, самоходную гаубицу "Мста – С", 2 боевых бронированных машины и 2 склада с боеприпасами.

Кроме того, за 27 сентября на Юге украинские военные уничтожили важный для оккупантов пункт развертывания "Буков" в Бериславском районе, а также вражескую технику недалеко от Любимовки.

А в Херсоне уничтожили и вывели из строя 7 вражеских грузовиков Урал. В Мелитополе ликвидировали до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов.

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