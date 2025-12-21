Десятки автобусов и более сотни автомобилей: на границе с Польшей фиксируют рекордные очереди

Накануне рождественско-новогодних праздников очереди на границе существенно выросли. Пассажиры жалуются, что на выезд из Украины в направлении Польши ждут десятки автобусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу и местные телеграмм-каналы.

Какие сейчас очереди на границе?

Очевидцы рассказали, что 21 декабря на пункте пропуска "Ягодин" образовалась очередь из 33 автобусов в направлении Польши. Пассажиры жалуются, что польская сторона якобы работает медленно и задерживает оформление.

На ПП "Ягодин" образовалась огромная очередь: смотрите видео

В ГПСУ также опубликовали информация о состоянии очередей перед пунктами пропуска на выезд из Украины. Наиболее загруженной традиционно оказалась граница с Польшей. К примеру, на пункте пропуска "Краковец", что на Львовщине, в очереди находятся 160 автомобилей и 23 автобуса.

Не слишком лучшей оказалась ситуация на ПП "Устилуг" – там фиксируют 130 автомобилей и 20 автобусов.

Какая сейчас ситуация на границе / Фото: ГПСУ

Очереди на границе прокомментировал представитель ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, за прошедшие сутки показатель пересечения границы превысил 100 тысяч – в целом был на уровне 112 тысяч пересечений за сутки – в обоих направлениях.

Наиболее загруженным направлением остается граница с Польшей – загружены все пункты пропуска. Наиболее загружен пункт пропуска "Краковец" – около 180 авто в очереди, "Устилуг" – около 160 авто, "Шегини" – около 140. Другие пункты пропуска на границе с Польшей – на уровне 100 транспортных средств,

– пояснил Демченко.

Как отметил спикер, сейчас также растет формирование очередей на других участках границы – со Словакией, Румынией, Венгрией. Там на отдельных направлениях могут находиться от 40 до 60 транспортных средств.

Что происходит на границе с Молдовой?